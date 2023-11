Kupa a kapuban

Azért ne írjuk le Miklóst! Kitartó és kellően nyegle – utóbbi alapvetés a Momentumban. Először akkor láttam, amikor pár éve arisztokratikus gőggel bevonult az akkori Echo TV stúdiójába. Nem is a fennhéj volt riasztó, inkább az a zsigeri nyomulás, ahogyan már az első percben át akarta venni a műsorvezető szerepét; válaszadás helyett önálló estjébe kezdett, lehazugozta a csatornát, majd, ahogyan jött, a szellemi sérültek hanyag eleganciájával kivonult a stúdióból. Más alkalommal a főváros fejlesztéséért felelős államtitkárt kóstolgatta. „A valódi kormányzás egészen más” – üzente Fürjes Balázsnak. Hogy milyen, arról csak annyit árult el, „azon dolgozunk, hogy ezt minél előbb megmutathassuk”. Hogy addig se unatkozzunk, pártja bemutatott néhány frenetikus Momentum-akciót. Ezek közül is kiemelkedett, amikor a hősünk vezette rohambrigád az éj leple alatt Rogán Antal Fidesz-politikus kertjébe akarta beönteni a korábban összelopkodott konzultációs íveket, ám tévedésből a szomszéd kertjébe ürítették a batyukat. Most is a bicepszüket feszegetik, ezúttal Gyurcsányt kóstolgatják. Jó műsor ígérkezik.