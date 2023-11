Okosváros szóvivője

Így tett minap momentumos kedvencem, az ATV Egyenes beszéd stúdiójába látogató Kerpel-Fronius Gábor is, miután híre ment, hogy jövő tavasszal az V. kerületben száll ringbe az önkormányzati választáson. – Voltak olyan információk, hogy Zuglóban hívná ki a jelenlegi polgármestert. Erről akkor most már nincs szó? – érdeklődött a műsorvezető asszonyka. – Azt… ööö… aaa… – érkezett a kiforrott válasz az „okosvárosért és részvételiségért felelős” fővárosi alvezértől. (Nem irigylem ilyenkor a jeltolmácsot…) Korábban Rónai Egon műsorvezető is hasonlóképp járt a Ciceróra hajazó beszédtechnikussal: – Ha március 31-ig volt ingyenes a parkolás, úgy április hanyadikán miért ingyenes még mindig? – tette föl a mindnyájunkat izgató kérdést Egon, mire vendége némi szellemi vakarózás után kikezdhetetlen fordulattal válaszolt: – Ööö…” Az ezt követő hosszabb csendet a kolléga mentőkérdése törte meg: – Önök kaptak bármiféle döntésről dokumentumot? – Mire Kerpel-Fronius immár részletesebben válaszolt: „Ööö…, én erről…, én erről nem tudok, hogy… én erről nem tudok, hogy kaptunk-e.”

Hogy van-e esélye az okosvárosért felelős Kerpel-Froniusnak az V. kerületben? Azt… ööö… aaa… nem tudom.