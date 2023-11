Csak a szokásos

Hogy Lengyel ápoltnál nincs minden rendben, azt már évekkel ezelőtt sejteni lehetett. (Kivált választásokat megelőző időkben, amikor rendre kijelentette: az Orbán-kormánynak harangoztak.) Hol az aggodalmas énje szólalt meg, hol a harcos, tenyérbe mászó. Egy alkalommal egyik cikkének ezt a címet adta: „Ma magyarnak lenni szégyen”. Máskor azzal állt elő, hogy az ellenzéki pártok helyett a „független” médiumok vegyék át a politikai kezdeményezést. Az is ő volt, aki arról papolt, tök mindegy az eszme, a meggyőződés, az antiszemita Jobbikkal is össze kell állni a győzelem érdekében. Egyik rohamában pedig még betegtársának, Gyurcsány Ferencnek is nekirontott: „Ameddig büszkén viseli az ellenzék hőse címet, addig nagy baj van.” (Mondjuk ez stimmel.)