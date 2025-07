Meleg szavakkal emlékezik

David Pressman exnagykövet láthatóan nem tudja feldolgozni, hogy véget ért a budapesti karrierje. Még odahaza is velünk foglalkozik. Ráadásul Donald Trump is Orbán Viktorra emlékezteti – erről is kesergett minap a New York Timesban. Azt írta, az amerikaiak is kapitulációval reagálnak Donald Trump autoriter döntéseire. Egyik ilyen kapituláció szerinte az, hogy a nagy multicégek újabban már nem nyomnak mindent tele a pride-zászlókkal. Szerinte be kellene perelni az elnököt, az elitnek fel kellene lépnie ellene. Követendő példaként említi a legutóbbi budapesti pride-felvonulást, amely a „bátor, fiatal, meleg magyarok menetelése volt”. Pressman úgy véli, ezektől a dacos LMBTQ-ifjaktól kellene tanulniuk a puhány amerikaiaknak. Nem igazán meglepő, hogy a túlpörgött Pressman újra és újra rácuppan a szivárványos témára. Aktív nagykövetként is melegen tartotta a témát.

– Az Egyesült Államok büszkén áll ki Magyarország bátor LMBTQ-közössége mellett a szabadságért és egyenlőségért folytatott harcában – szavalta valamelyik „szakmai” fórumon. (Szijjártó Péter külügyminiszter egy ízben remek portrét festett a tenyérbe mászó emberről: „Nagykövet úr egy ellenzéki aktivista, a magyar ellenzék egyik vezető szereplője.”)

Mellesleg távozása óta kiderült, excellenciás uram volt az Egyesült Államokat megrázó USAID-korrupciós botrány egyik magyarországi kulcsfigurája. Nemcsak tisztában volt az amerikai baloldali körök sok milliárd dolláros látszatprogramjainak részleteivel, maga is részt vett a korrupciós pénzek elosztásában. Vagyis jobban tenné, ha behúzná a fülét. És a farkát.