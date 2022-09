Szürke kardigán és az Internacionálé

A Pénzügykutató egykori elnöke egyik legújabb írásában ismét csúcsra járatja az események utólagos félremagyarázását, amikor a hazai inflációért – abszurd, de tőle nem meglepő módon – a kormányfőt, a jegybank elnökét, illetve a gazdasági minisztert teszi felelőssé. Olyan mellékes tényezők, mint a világjárvány több hulláma, a szomszédunkban zajló háború és az európai energiaválság, nem zavarják össze Lengyel éleslátását, aki végül mindig minden mögött ugyanazt az okot látja: Orbán Viktort. Nyilván az sem zavarja meg, hogy Horvátországban és az eurót bevezető Szlovákiában is ugyanekkora az infláció, vagy hogy Csehországban, a balti államokban, Romániában és Bulgáriában még ennél is magasabb, nem is beszélve Lengyelországról, ahol épp a cikk megjelenésekor érte el 25 éves csúcsát az infláció. Ugyan a többi közép- és kelet-európai országban úgy látják, hogy az ukrajnai háború az, ami az egekbe nyomta az inflációt a kontinens keleti felén, de Lengyel Lászlónak erre egészen egyedi megfejtése van: „Nem a járvány, nem a háború, nem Soros, nem az EU az infláció fő oka, hanem Orbán Viktor és Matolcsy György együttes politikája.” Olyan ő, mint Móricka: mindig mindenről ugyanaz jut az eszébe.

Lengyel László nem felejti el megemlíteni Surányi Györgyöt sem mint azt a váteszt, aki már 2017 óta figyelmezteti a kormányt, hogy jön az infláció. Persze ezzel nehéz mellélőni, mert előbb-utóbb mindenhol előkerül az infláció, csak ki kell várni. Addig elég riogatni vele, majd amint beüt egy globális pandémia vagy egy háború (esetleg mindkettő), akkor már mondhatjuk is, hogy ezt már évekkel előbb megjósoltuk.