Migránsokról, agyhalottakról

Nagy Boldizsár, a Tisza Párt migrációszakértője potyautasnak tartja Magyarországot, amiért az nem fogadja be a migránsokat, más országokra hárítja ennek a terheit. – Mindenki, aki azt állítja, hogy a menekültek között bújnak el a terroristák, hazudik – mondta a CEU és az ELTE nemzetközi jogásza minap egy tiszás előadáson. Természetesen a bevándorlást korlátozó vízumrendszert is roppant igazságtalannak tartja. Emberünk éveken át a nyitott határok politikáját támogató Soros Alapítvány kuratóriumi tagjaként is tevékenykedett. (Vajon mit szólt ahhoz, hogy Soros Gyuri bácsi egy hatalmas, négyméteres kőfallal körbevett erődítményben él, amit egy kisebb ármádia őriz éjjel-nappal?)

Azért én csak megkérdezném ezt a nagyon nyitott embert, vajon miért tartanak fenn ma is államhatárokat? Csak nem az állampolgárok biztonsága érdekében? Meg azt is, hogy ezek szerint be kell fogadnom a szomszédomat, ha az történetesen elkótyavetyéli a házát? Pár éve a svéd Samhällsnytt nevű portál arról kérdezte az utca emberét, be kell-e fogadnia az országnak a menekülteket. A megszólítottak lelkesen bólogattak: hát hogyne kellene, feltétlenül! A buzgalom csak akkor hagyott alább, amikor a riporter rámutatott a mellette álló szerecsen emberre: „Nos, akkor itt az alkalom, őt kellene befogadni. Akkor mehet?” A lelkes polgárok erre nyomban ijedt makogásra váltottak: „Hát, izé, most pillanatnyilag talán nem…”, „Az a helyzet, ezt még meg kell beszélnem otthon…” Stb.

Hallgatván Nagy Boldizsár nagy ívű gondolatmenetét, az ember kezd ráébredni, Magyar Péter miért nevezi agyhalottaknak a sajátjait.