Indulatba jött

A Budaházy-kegyelemről is beszélt Csintalan Sándor a Klikk TV minapi Mélyvíz műsorában. (Furcsálltam is, hogy eddig hallgatott.) – Amikor megláttam, hogy lovon ül, és hogy a pápára hivatkozva felmentették, indulatba jöttem – magyarázta. Ismert, Csintalant 2007-ben a Magyarok Nyilai izgága legényei alaposan helybenhagyták. (Előzménye is volt az afférnak. Csintalan nácinak nevezte azt az újságírót, aki megírta, hogy az izraeli államfő kijelentette, fölvásárolja Magyarországot. Ha ez igaz, közölte, ő a Hősök terén megeszi a cipőjét és kasztráltatja magát. De nem ette meg és nem kasztráltatta magát, pedig Peresz tényleg ezt mondta.)

– Ezeknek az embereknek (Budaházyéknak) a cselekményei azért nem lettek végzetesek, mert pancserek, ahogy ez az ország pancserország és ez egy pancserfasizmus – fonta át a történetet a jelenbe a naprakész ember, aki szerint a Fidesz a jelenlegi politika agresszora. – A magyar állam lényegében beemelte a hivatalos politikájába a szélsőjobbot, a nyilasokat, a fasisztákat, mindegy, hogy hívjuk – magyarázta az a „sokszínű” megmondóember, aki a KISZ-évek után az MSZMP-ben, majd a szociáldemokratáknál, később (némi szakszervezeti ügyeskedés után) az MSZP-ben kavart – Horn Gyula győzelmének hírére bukfencet vetett a Hősök terén, miáltal nyomban népi hős lett. 2002-ig tartott a proletárszerep – ekkor ráébredt, ő igazából Orbán-hívő. Innen pártolt át az O1G-zős Simicskához, aztán meg úgy döntött, elnöknek áll az MSZP-nél, csakhogy a szocik kiröhögték: „Csintalan pártok felett álló közkincs, egy párt sem sajátíthatja ki a maga számára.” Ennek lassan hat éve. Azóta is itt kavar az aljapolitikában sértetten, lesajnálva.

Borítókép: Csintalan Sándor (Fotó: YouTube)