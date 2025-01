Rajtuk a frász

Már akkor elkezdte a Szuverenitásvédelmi Hivatal szapulását a liberális kórus, amikor még meg sem alakult a szervezet. (Mintha az ördögtől lenne, hogy a kormány megakadályozná a külföld beavatkozását a belügyeinkbe.) A Hírklikknek aggodalmaskodó Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője már 2023 végén azt magyarázta, hogy a kormány a saját démoni félelmeivel küzd. (A valóságban Ligetiékre jött a frász. Hiszen az új hivatal bárkiről bármilyen iratot, adatot megszerezhet. Jézusmária!)

Ligeti azóta is háborog. Pár hónapja magával Lánczi Tamással, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjével is vitatkozott, nehezményezve, hogy eljárás indult a Transparency ellen.

Pedig egyszerű volt a képlet: Láncziék szerint nem járja, hogy egy külföldi pénzből működő civil szervezet „sajátos” korrupciókutatása – mint „független szakértői vélemény” – az Európai Bizottság döntést előkészítő anyaga legyen, s ennek alapján blokkolják a Magyarországnak járó forrásokat.

(Hasonló módszerreló dolgoztak korábban az ismert uniós fekáliamixerek is: Rui Taveres, Judith Sargentini, Gwendoline Delbos-Corfield.) A tenyérbemászó Ligeti minap az ATV-ben a Nézőpont Intézet vezetőjével, Mráz Ágoston Sámuellel is vitába szállt, aki nemrég arra szólította fel a nyilvánosságot: ne hivatkozzanak örökké a Transparency adataira, mert az rossz módszert használ, emiatt „jön ki”, hogy Magyarország az unió legkorruptabbja. Ligetiék Németországtól kapják az Orbán-kormányt bíráló anyagokat, amit a saját nevükben publikálnak. Olykor saját korábbi anyagaikra hivatkoznak. Friss hír: Trump elnök pénzcsapelzárási rendelete Ligetiéket is érinti. Hozok bort.