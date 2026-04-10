Európáról szól

Aligha beszéltek össze, mégis minden gondolatuk egybecsengett a vasárnapi választásról. A Konnektivitás Magazinnak nyilatkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Látószög blognak cikket író Václav Klaus korábbi cseh elnök egyaránt úgy látja, a magyarok olyan döntés előtt állnak, amely egész Európa sorsát fogja befolyásolni. Az autonómia és a brüsszeli bürokrácia között kell választaniuk a magyaroknak. Vagy marad Orbán Viktor kormánya és akkor Európa is megmaradhat, vagy a maradék Európa is elpusztul. A magyar választás tétje túlmutat a határainkon: ha elbukik a nemzeti, szuverenista politika, akkor az egész közép-európai régió és a nemzetállamok Európája is vereséget szenved. Hiszen mára Magyarország maradt az egyetlen uniós tagállam, amely dacol a központosító nyomással. Salvini szerint „a bátorság mostanában ritkaság az európai kancelláriákon”. Václav Klaus azt emelte ki, hogy az egykori kommunista országok polgárai történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek, s emiatt egészen másként, kritikusabban ítélik meg az európai integráció jelenlegi irányvonalát, mint a valóságtól elszakadt nyugatiak. „A régi uniós tagállamok képtelenek tisztán látni a helyzetet.”

A vasárnapi voksoláson valójában nem is a Tisza Párt az igazi ellenfél, hanem gazdája, a bigott brüsszeli vezérkar, sugallta a két politikus. Az a kis bödönhangú kalandor – ezt már én teszem hozzá –, (aki korábban azt állította, hogy nem lép politikai pályára, ehhez képest ma egy pártot vezet, sőt uniós képviselőként veszi fel a milliókat Brüsszelben), aki most az ellenzék platóján szaval, csupán egy mindenre hajlandó szánalmas báb. Dupla nulla.