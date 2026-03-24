Tolvajnak állt Nagy Károly?

A történet szerint a fiatal Károly, apja, Kis Pippin frank király halála után isteni kinyilatkoztatást kap, egy angyal meglátogatja, és arra utasítja, hogy keljen fel, és menjen lopni egy Basin nevű hírhedt tolvajjal. Bár az ifjú uralkodó kezdetben vonakodik a bűnös cselekedettől, végül inkognitóban, Magnús álnéven csatlakozik a bűnözőhöz.

A Nyugatrómai Birodalom bukása után Nagy Károly egyesítette először Nyugat-Európát. Forrás: Live Science

Egy éjszakai rablóakció során – amikor Basin Renfrei gróf lovát (a későbbi skandináv változatokban az apja húgának adott aranynyerget) próbálja ellopni – Károly kihallgatja a gróf és tizenegy társa beszélgetését, akik a közelgő koronázási ünnepségen akarják őt meggyilkolni. A történet végén Károly – miután uralkodói önuralommal visszafogja magát, és nem támad azonnal az összeesküvőkre – letartóztatja az árulókat, birtokaikat és feleségeiket pedig hűséges tolvajtársának, Basinnak adományozza.

A frank eposzok északi expanziója

Nagy Károly a Nyugatrómai Birodalom bukása után először egyesítette Nyugat-Európa jelentős részét. Történelmi alakja a halálát követő évszázadokban mitikussá vált: udvara és lovagjai (a paladinok) a francia chansons de geste (vitézi énekek) központi figuráivá váltak, hasonlóan a brit Artúr király legendaköréhez.

Liliane Irlenbusch-Reynard történész kutatásai szerint ezek a francia eposzok tudatos kulturális expanzió révén jutottak el Észak-Európába. IV. (Öreg) Haakon norvég király uralkodása alatt indult meg a a francia mondakör szisztematikus óizlandi nyelvre fordítása. A Karlmagnús-saga létrehozása nem csupán irodalmi célokat szolgált: a norvég uralkodó a nyugat-európai udvarok mintájára akarta formálni saját elitjének lovagi viselkedését és keresztény erkölcsiségét.

Az elveszett Basin meséje pontosan ezt a didaktikai funkciót töltötte be: a történet alapvető morális üzenete a feudális és isteni hierarchiának való feltétlen engedelmesség. Károly csak azáltal válhatott jó és legitim uralkodóvá, hogy feladva saját büszkeségét, engedelmeskedett Isten (látszólag irracionális, bűnre sarkalló) parancsának.

Az eposz utóéletének különleges története

Az eposz utóélete legalább ennyire izgalmas. A történet a XV–XVI. századi dán, holland és német ponyva- és könyvnyomtatás közvetítésével eljutott a Feröer-szigetekre is, ahol a XIX. századig szájhagyomány útján terjedő ballada formájában élt tovább.