Működik, mégis kukázhatja régi Kindlejét – így döntött az Amazon

Május 20. után nem lehet rájuk új könyvet letölteni, és ha valaki visszaállítja gyári állapotba, már nem is lehet újra regisztrálni.

Bíró Zoltán István
2026. 04. 13. 13:35
A régen vásárolt Kindle-kre érdemes minél gyorsabban minél több könyvet beszerezni, mert az Amazon hivatalosan úgy döntött, május 20-tól csak a már letöltött könyvek olvasására lesznek képesek. Az Amazon ezen a héten e-mailt küldött számos ügyfelének, ahogy arról az X-en és a Redditen is beszámoltak, melyben közli, hogy megszüntetik a 2012-ben vagy korábban kiadott Kindle eszközök támogatását – kizárják azokat a Kindle Store-ból, és gyakorlatilag képtelenné teszik őket új tartalmak betöltésére.

Magyarul: a 2012-ben vagy korábban kiadott Kindle e-olvasók és táblagépek a határidő lejárta után elveszítik a Kindle Store funkcióihoz való hozzáférést, az érintett eszközökön többé nem lehet közvetlenül új könyveket vásárolni, kölcsönözni vagy letölteni.

A cég az e-könyvpiac nagyjából kétharmadát , e-olvasó-hardverből pedig globálisan majdnem a háromnegyedét tartja kézben.

Íme, az érintett modellek listája a The Verge beszámolója szerint:

Kindle 1. generáció (2007)
Kindle DX és DX Graphite (2009 és 2010)
Kindle Keyboard (2010)
Kindle 4 (2011)
Kindle Touch (2011)
Kindle 5 (2012)
Kindle Paperwhite 1. generáció (2012)
Kindle Fire 1. generáció (2011)
Kindle Fire 2. generáció (2012)
Kindle Fire HD 7 (2012)
Kindle Fire HD 8.9 (2012)

„Ezeket a modelleket legalább 14 éve támogatjuk – némelyiket akár 18 éve is –, de a technológia sokat fejlődött azóta, és ezért a jövőben már nem lesznek támogatottak" – mondta Jesse Carr, az Amazon szóvivője a TechCrunchnak. „Értesítjük azokat, akik még aktívan használják ezeket, és promóciókat kínálunk, hogy segítsük az újabb eszközökre való átállást.”

Sok felhasználó csalódottságának adott hangot a régebbi Kindle-ök támogatásának megszüntetésével kapcsolatban, mivel készülékeik jó állapotban vannak, és működésükben semmiféle romlást nem tapasztaltak. Úgy érzik,

ez ismét példa arra, hogy a technológiai vállalatok leállíthatják működő termékek támogatását, frissítések vásárlására kényszerítik ügyfeleiket, ami ráadásul az elektronikus hulladék növekedéséhez is hozzájárul.

Így tett például a Google is, amikor 2025-ben megszüntette régebbi Nest termosztátjainak támogatását.

Az ENSZ Képzési és Kutatási Intézete szerint a Földön az elektronikus hulladék mennyisége 2030-ra eléri a 82 millió tonnát, ami 32 százalékos, ugrásszerű növekedés 2022-höz képest.  

Sokan lesznek, akik illegális utat választanak Kindle-jük további használatához. Bár a hatóságok folyamatosan üldözik, de a weboldalak egy része szabadon elérhetővé teszi a könyveket – más kérdés, hogy a felhasználó hány átverős weboldallal, vírustámadással találkozik az illegális beszerzés során. Mások számára a változás azt is felveti, hogy talán itt az ideje egy másik, alternatív e-könyv-olvasó beszerzésének.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

