Működik, mégis kukázhatja régi Kindlejét – így döntött az Amazon

A régen vásárolt Kindle-kre érdemes minél gyorsabban minél több könyvet beszerezni, mert az Amazon hivatalosan úgy döntött, május 20-tól csak a már letöltött könyvek olvasására lesznek képesek. Az Amazon ezen a héten e-mailt küldött számos ügyfelének, ahogy arról az X-en és a Redditen is beszámoltak, melyben közli, hogy megszüntetik a 2012-ben vagy korábban kiadott Kindle eszközök támogatását – kizárják azokat a Kindle Store-ból, és gyakorlatilag képtelenné teszik őket új tartalmak betöltésére.

Magyarul: a 2012-ben vagy korábban kiadott Kindle e-olvasók és táblagépek a határidő lejárta után elveszítik a Kindle Store funkcióihoz való hozzáférést, az érintett eszközökön többé nem lehet közvetlenül új könyveket vásárolni, kölcsönözni vagy letölteni.

A cég az e-könyvpiac nagyjából kétharmadát , e-olvasó-hardverből pedig globálisan majdnem a háromnegyedét tartja kézben.

Íme, az érintett modellek listája a The Verge beszámolója szerint:

Kindle 1. generáció (2007)

Kindle DX és DX Graphite (2009 és 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite 1. generáció (2012)

Kindle Fire 1. generáció (2011)

Kindle Fire 2. generáció (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)

„Ezeket a modelleket legalább 14 éve támogatjuk – némelyiket akár 18 éve is –, de a technológia sokat fejlődött azóta, és ezért a jövőben már nem lesznek támogatottak" – mondta Jesse Carr, az Amazon szóvivője a TechCrunchnak. „Értesítjük azokat, akik még aktívan használják ezeket, és promóciókat kínálunk, hogy segítsük az újabb eszközökre való átállást.”

Sok felhasználó csalódottságának adott hangot a régebbi Kindle-ök támogatásának megszüntetésével kapcsolatban, mivel készülékeik jó állapotban vannak, és működésükben semmiféle romlást nem tapasztaltak. Úgy érzik,

ez ismét példa arra, hogy a technológiai vállalatok leállíthatják működő termékek támogatását, frissítések vásárlására kényszerítik ügyfeleiket, ami ráadásul az elektronikus hulladék növekedéséhez is hozzájárul.

Így tett például a Google is, amikor 2025-ben megszüntette régebbi Nest termosztátjainak támogatását.