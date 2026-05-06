samsungappleokostelefonandroidiphone

Ez ma a világ tíz legkedveltebb okostelefonja

A vevők nem mindig arra szavaznak, amire a technológiai szakma. Kinek van igaza?

Bíró Zoltán István
2026. 05. 06. 14:50
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Apple nemrég 250 millió dolláros peregyezség kötésére kényszerült, mert hamis reklámmal – nem létező képességekkel – hirdette a Siri AI-funkcióit.

Most pedig, a vezérigazgatócsere közepén kénytelenek szélesre tárni a kaput a versenytársak előtt: az iOS 27-ben, az idén ősszel érkező rendszerfrissítésben a felhasználók majd maguk választhatják meg, melyik mesterséges intelligencia hajtsa telefonjuk funkcióit – a Google Gemini vagy az Anthropic Claude éppúgy szóba jön, mint az OpenAI ChatGPT-je.

Egyszerűbben fogalmazva: eddig az Apple mondta meg, melyik AI-t kell használni; ezentúl a vásárló dönti el.

Ez az engedmény bizony kényelmetlenül hangzik egy olyan cégnek, amely évtizedek óta zárt rendszert épít, a mindent saját maga kontrollál elvét hirdeti.

Sokan éppen ezt várják az új vezérigazgatótól, John Ternustól: ő hardverember, az iPhone és a Mac fejlesztéséért felelt éveken át, és az iparág azt reméli, hogy a termékvízió és az innováció kerül előtérbe az operatív hatékonyság helyett.

És mégis: 2026 első negyedévében az iPhone 17 a világ legtöbbet eladott okostelefonja.

Hogy lehet ez?

Az Apple ereje sohasem a technológiai elsőségben volt.

Az ökoszisztéma – az iMessage, az AirDrop, az Apple Watch, az iCloud, a Mac összjátéka – olyan bezárt ökoszisztémát hozott létre, amelyből nehéz kilépni, ha egyszer valaki a részévé vált.

Ehhez jön a hardver-szoftver integráció, amelyen az Apple saját chipjeivel máig vezet: a dolog természetéből adódóan egyetlen Android-gyártó sem tud olyan szoros együttműködést biztosítani az operációs rendszer és a processzor között, mint az Apple, hiszen ő tervezi mindkettőt.

Az adatvédelmi megközelítés és a hosszú szoftverfrissítési támogatás szintén erős kötőanyag.

A Samsung ezzel szemben valóban innovatív – ők hozták be a tömegpiacra az összehajtható telefonokat, a kamerahardverben komolyan versenyeznek, az AI-integrációban papíron előrébb járnak az iPhone-nál. Mégis van egy strukturális hátrányuk, amelyen nem tudnak változtatni: az Android széttagolt. A Samsung csak a saját alkalmazásait és felületét kezeli/felügyeli, az operációs rendszer mögöttes rétegeit nem. A frissítések lassabbak, a különböző gyártók eszközei nem játszanak össze olyan zökkenőmentesen, és a felhasználó könnyen válthat másik Android-gyártóra – ott nincs meg az az ökoszisztéma-bezárkózás, amivel az Apple fogva tartja a vásárlókat.

Úgy tűnik, nem annyira érdekes a vevőnek, hogy az Apple mennyire innovatív technológiát kínál.

Az Apple életstílus-platformot épített, amelyből nem érdemes kilépni, és amelynek csúcsán az okostelefon csak az egyik, bár legfontosabb eszköz. Amíg ez a logika működik, hiába vannak AI-botrányok, jöhetnek vezérigazgatócserék és Siri-perek: mindezek csak a techsajtó fejfájásai maradnak – a vásárlók döntését mit sem befolyásolják.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekkáosz

A káosz küszöbén

Kondor Katalin avatarja

Az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu