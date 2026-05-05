Valami furcsa a korai univerzumban: kis piros pontokat észlelt a NASA űrteleszkópja

Egy Földtől 12 milliárd fényév távolságra fekvő galaxis középpontjában rejtőző szupermasszív fekete lyuk környezetének asztrofotója

A fekete lyuk a felhő közepén marad, és annak anyagával táplálkozik. A folyamat során hatalmas mennyiségű energiát termel, és felhevíti a felhőt.

A kis piros pontok összefügghetnek a rejtett fekete lyukakkal

Az Astrophysical Journal Letters szerint a tudósok megerősítették az elmélet bizonyítékait, miután elemezték a James Webb űrteleszkóp által gyűjtött adatokat, és összehasonlították azokat a Chandra röntgenobszervatórium által gyűjtött adatokkal. Kiderült, hogy röntgensugárzás indul ki ugyanarról a helyről, ahol a kis vörös pontok találhatók.

A röntgensugárzás általában nagyon intenzív folyamatok eredményeként keletkezik; a legvalószínűbb forrása a fekete lyukba hulló, több millió fokra hevült anyag lehet. Detektálásuk tehát egy növekvő fekete lyuk jelenlétét bizonyítja a megfigyelt objektumon belül.

Különösen figyelemre méltó, hogy egy ilyen gáznemű objektumnak elméletileg el kellene nyelnie az összes bejövő röntgensugarat – anélkül, hogy bármilyen, a Földről látható jelet kibocsátana. Most azt feltételezik, hogy bizonyos „nyílásoknak" vagy „ablakoknak" kell létezniük, amelyeken keresztül a röntgensugárzás egy része kiszivároghat.

Így születhetnek a szupermasszív fekete lyukak

A csillagászat hajnala óta töprengenek a tudósok a szupermasszív fekete lyukak eredetén. Egyes hipotézisek szerint ezek fokozatosan, más fekete lyukakkal való kölcsönhatások révén keletkeznek. Egy másik elmélet szerint a szupermasszív fekete lyukak gyorsan is kialakulhatnak, amikor hatalmas gázfelhők omlanak össze.

Egy szupermasszív fekete lyuk művészi ábrája

A kis piros pontok esetleg a két hipotézis közötti köztes állapotot mutatják. Ilyen forgatókönyv szerint egy fekete lyuk megjelenését láthatjuk egy sűrű gázfelhőben, mielőtt egy galaxis fényes középpontjává fejlődne.