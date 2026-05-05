univerzumősrobbanásasztrofizika

Valami furcsa a korai univerzumban: kis piros pontokat észlelt a NASA űrteleszkópja

Kutatók a korai univerzumban a James Webb űrteleszkóp segítségével halvány, távoli objektumokat, úgynevezett „kis piros pontokat" (little red dots) észleltek, amelyek nem éppen úgy viselkednek, mint az eddig ismert galaxisok.

Bíró Zoltán István
2026. 05. 05. 15:09
Fotó: Triff Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
                                   Egy Földtől 12 milliárd fényév távolságra fekvő galaxis középpontjában rejtőző szupermasszív fekete lyuk környezetének asztrofotója                                        Fotó: ESA

A fekete lyuk a felhő közepén marad, és annak anyagával táplálkozik. A folyamat során hatalmas mennyiségű energiát termel, és felhevíti a felhőt.

A kis piros pontok összefügghetnek a rejtett fekete lyukakkal

Az Astrophysical Journal Letters szerint a tudósok megerősítették az elmélet bizonyítékait, miután elemezték a James Webb űrteleszkóp által gyűjtött adatokat, és összehasonlították azokat a Chandra röntgenobszervatórium  által gyűjtött adatokkal. Kiderült, hogy röntgensugárzás indul ki ugyanarról a helyről, ahol a kis vörös pontok találhatók.

Space scene with stars in the galaxy. Panorama. Universe filled with stars, nebula and galaxy,. Elements of this image furnished by NASA
Fotó: Triff / Shutterstock

A röntgensugárzás általában nagyon intenzív folyamatok eredményeként keletkezik; a legvalószínűbb forrása a fekete lyukba hulló, több millió fokra hevült anyag lehet. Detektálásuk tehát egy növekvő fekete lyuk jelenlétét bizonyítja a megfigyelt objektumon belül.

Különösen figyelemre méltó, hogy egy ilyen gáznemű objektumnak elméletileg el kellene nyelnie az összes bejövő röntgensugarat – anélkül, hogy bármilyen, a Földről látható jelet kibocsátana. Most azt feltételezik, hogy bizonyos „nyílásoknak" vagy „ablakoknak" kell létezniük, amelyeken keresztül a röntgensugárzás egy része kiszivároghat.

Így születhetnek a szupermasszív fekete lyukak

A csillagászat hajnala óta töprengenek a tudósok a szupermasszív fekete lyukak eredetén. Egyes hipotézisek szerint ezek fokozatosan, más fekete lyukakkal való kölcsönhatások révén keletkeznek. Egy másik elmélet szerint a szupermasszív fekete lyukak gyorsan is kialakulhatnak, amikor hatalmas gázfelhők omlanak össze.

Egy szupermasszív fekete lyuk művészi ábrája   Fotó: MARK A. GARLICK / SHEFFIELD UNIVERSITY

A kis piros pontok esetleg a két hipotézis közötti köztes állapotot mutatják. Ilyen forgatókönyv szerint egy fekete lyuk megjelenését láthatjuk egy sűrű gázfelhőben, mielőtt egy galaxis fényes középpontjává fejlődne.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmandiner

Hogy mik vannak?!

Bayer Zsolt avatarja

Pulicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.