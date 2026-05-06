Rendkívüli

Zelenszkij: Visszakaptuk az aranykonvojt

európai bizottságmetaválasztás

Brüsszelben újabb botrány: volt CIA-sok a Meta választási központjaiban?

Súlyos aggályokat vet fel az európai választások tisztaságával kapcsolatban, hogy a Meta választási irodáiban korábbi amerikai hírszerzési szakemberek is szerepet kaphattak. Az ügyet az Európai Parlament elé vitte az olasz baloldali Demokrata Párt két politikusa.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 15:38
Borítókép: Egy „DEMOKRÁCIA” feliratú transzparens látható a Berlaymont épületén, az Európai Bizottság brüsszeli székházán Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szintén érintett Mike Bradow, aki korábban a USAID munkatársa volt, és most a tényellenőrzési rendszerek és az álhírek kiszűrésének fejlesztésén dolgozik.  Bryan Weisbard a felhasználói adatok kezelésében és a tartalomszűrés alapját jelentő rendszerek kialakításában játszott kulcsszerepet, míg Hagan Barnett a mesterséges intelligenciával támogatott moderációs rendszerek fejlesztésében vett részt.

Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy a korábbi években már felmerültek problémák az online tér és a választások kapcsolatában. A kritikusok szerint nem technikai, hanem alapvetően demokratikus kérdésről van szó: ki dönti el, milyen tartalom jut el a választókhoz és milyen garanciák biztosítják a semlegességet?

Az olasz politikusok kérdéseikkel az Európai Bizottsághoz fordultak, külön kiemelve a Digital Services Act szerepét. Vizsgálni kívánják, hogy a szóban forgó személyek részt vettek-e a választási műveletekben, és hogy mindez megfelel-e az uniós szabályozásnak. 

„Nem maradhatnak szürke zónák”

A kezdeményezők szerint az ügy túlmutat egy vállalati működésen: az európai demokrácia alapjait érinti. Úgy vélik, nem elfogadható, hogy a választások idején az információáramlást átláthatatlan rendszerek befolyásolják.

Mint fogalmaztak: a jövőben nem maradhatnak „szürke zónák”, és egyértelmű garanciákra van szükség arra, hogy a választási folyamatok felett valódi, nyilvános kontroll érvényesüljön.

Borítókép: Egy DEMOKRÁCIA feliratú transzparens látható a Berlaymont épületén, az Európai Bizottság brüsszeli székházán (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekkáosz

A káosz küszöbén

Kondor Katalin avatarja

Az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu