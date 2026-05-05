Időgép: bárki megnézheti, hogy hol volt 320 millió éve a mostani lakóhelye

Tájkép a kőszénmocsarak 320 millió évvel ezelőtti világából, a karbon időszakból. Forrás: The Meaning of Water

És sok kőzet tartalmaz olyan mágneses ásványokat, amelyek „rögzítették” a mágneses mező irányát az adott helyen akkor, amikor a kőzet kialakult.

Tehát ennek felhasználásával meghatározhatjuk, hogy milyen szélességi fokon keletkezett egy ilyen kőzet – fűzi hozzá Vaes, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz.

Eltűnt kontinensek és óceánok nyomában

A kutatók a modell fejlesztése érdekében a tengeri mágneses anomáliákkal kapcsolatos új adatokat is beépítették a rendszerbe, amelyek segítenek még pontosabban feltárni a főbb tektonikus lemezek múltbeli mozgását. Emellett figyelembe vették azokat a kisebb tektonikus lemezeket is, amelyek a Földközi-tenger mentén és Nyugat-, illetve Közép-Ázsia területén az úgynevezett alpi orogenezis során felgyűrődött eurázsiai hegységrendszer kőzetanyagába épültek be még akkor, amikor a földtörténet egyik valaha volt legnagyobb üledékgyűjtő medencéje, a Tethys-óceán Afrika és India Eurázsiával történt ütközése során bezáródott.

Az egyenlítői trópusi Tethys-óceán üledékeiből képződött például a Dunántúli-középhegység is. Forrás: Environment Foundation

Így például Argoland ősi szárazföldje a jura időszak végén, körülbelül 155 millió évvel ezelőtt vált le Nyugat-Ausztráliáról, és ma Indonézia felföldjei közé eltemetve találhatóak meg a maradványai.

Hasonlóképpen a Nagy-Adria nevű ősi szárazulat több mint kétszázmillió évvel ezelőtt vált el Észak-Afrikától,

mielőtt a Földközi-tenger és a Közel-Kelet hegyeit felgyűrő hegységképző erők elnyelték volna. – Most először áll rendelkezésre egy olyan valóban globális modell, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a kőzeteket összekapcsoljuk az eredeti lemezeikkel, amelyek már rég eltűntek a Föld köpenyében – mondja a tanulmány vezető szerzője, Douwe van Hinsbergen professzor. – Ezeknek a kőzeteknek a globális útja is nyomon követhető mostantól – fűzi hozzá a geológusprofesszor.

A Gerecse kőzetei az Egyenlítő közelében, az afrikai selfen keletkeztek egykor

Az eszköz felhasználói tetszés szerint kiválaszthatják a Föld bármely pontját, és megtudhatják, hogyan változott az adott terült – akár a lakóhelyük – szélességi foka az egykori hatalmas szuperkontinens, a Pangea keletkezése óta.