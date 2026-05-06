Meglepő akadályba ütközött beiktatása után XIV. Leó: egy banki ügyintézőt hiába győzködött, hogy ő az új pápa
XIV. Leó megválasztása után az egyesült államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása érdekében, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek – idézte fel a történteket Tom McCarthy. Az amerikai pap beszámolója a pápa szolgálatának megkezdése első évfordulója alkalmából került nyilvánosságra.
