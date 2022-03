A békemenet és a „független” tájékoztatás

Ez a mostani békemenet sokkal jelentősebb volt annál, hogy vele kapcsolatban azzal foglalkozzunk, miként számolt be róla a hazai média gonoszabbik része. Vagy lehet, hogy éppen ezért érdemes beszélni erről is?

Ha az ehhez hasonló, kiemelkedő eseményről a média a jelentőségének megfelelően tájékoztat, akkor semmi gond, mondhatjuk, hogy jól végzi a dolgát, és léphetünk tovább. Most azonban nem tehetjük ezt. Azért kell határozottan felemelni a szavunkat, mert a hazai médiának sajnos van olyan vonulata, amely a nemzet számára fontos ünnepeken következetesen homokba dugja a fejét.

Valamennyi békemenet a Kárpát-medencében élő magyarság százezreket megmozgató, rangos és különleges eseménye. A mostaninak még a szokottaknál is nagyobb jelentőséget adott a nemzeti ünnep, az országgyűlési választások közelsége, valamint a szomszédságunkban dúló háború. Minden olyan hazai médiumtól, amely kicsit is komolyan veszi magát (és közönségét), elvárható ilyenkor a tisztességes tájékoztatás, pláne, ha még célul is tűzi ki a színvonalas, minőségi, magas értékrendű műsorok készítését és sugárzását.

A hírszolgáltatásra nagy súlyt helyező Hír TV már délelőtt élőben közvetített a békemenet gyülekező helyeiről, és ennek nyomán dél tájban érezni lehetett, hogy a menet méretei túlszárnyalnak minden eddigit. A Hír TV tette a dolgát, miként a legutóbbi, fél évvel ezelőtti, október 23-i békemenet alkalmával is.

Tavaly, az 1956-os forradalom 65. évfordulója ugyancsak jeles alkalmat nyújtott az akkori békemenetre. A Hír TV egyenes adásban sugározta a hatalmas ünnepi menet vonulását, ellentétben az ATV-vel, amely közömbös maradt a százezreket megmozgató, milliók érdeklődésére számot tartó esemény iránt. Miközben a Hír TV drónnal és földi kamerákkal is követte a békemenetet, addig az ATV − a homokba dugó fejűek ezen emblematikus orgánuma − fontosabbnak tartotta a Mediashop című konzervműsor folyamatos közvetítését, s ezzel feltűnően negligálta a békemenetet. Ennek a Magyar Nemzetben hangot is adtunk.

A jóhiszemű magyar polgár ezek után joggal feltételezhette, hogy az ATV okult a történtekből, és a mostani alkalommal igyekszik kiköszörülni a csorbát. Aki ezt gondolta, az épp úgy csalódott, mint az, aki Márki-Zay Pétertől várja a rezsicsökkentést.

Jóval a meghirdetett időpontok kezdete előtt sokan megjelentek a budai, gyülekezési helyszíneken – miként azt a közszolgálati M1 csatorna és a Hír TV közvetítéséből láthattuk. Rengetegen érkeztek vidékről, a határon túli magyar területekről – Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból, Mezőségből, Felvidékről, Délvidékről −, és számos külföldi országból. Nagy taps fogadta például az olaszok küldöttségét, de a lengyel, a spanyol, a német és más zászlók is jelezték: sok szimpatizáns érkezett külföldről. A Hír TV egyenes adása nyomán jó volt látni a békés menethez gyülekező, nemzeti színekbe burkolózó, egyre növekvő tömeget.

Eközben az ATV – még csak nem is élő beszélgetés keretében − megszólaltatott pár „elemzőt”, köztük a keresztény-nemzeti nézetekkel nem nagyon vádolható Németh Péter „független” újságírót. Ő már tudta, és ki is jelentette, hogy Orbán Viktor a békemenettel nem a békére, hanem belpolitikai háborúra készül.

A jóhiszemű tévénéző ekkor még remélte, hogy talán a miniszterelnök ünnepi beszéde felkelti az ATV egyenes adásban gondolkodó szakembereinek érdeklődését, de ez a várakozása se teljesült. Amikor Orbán Viktor délután négy óra előtt arról beszélt, hogy „egy országnak először a lelkében kell erősnek lennie, mint a márciusi ifjaknak”, akkor a szóban forgó csatorna egy Szépség akció című műsorban eladandó ékszereket mutogatott.

Tavaly a miniszterelnök beszédének élő közvetítése alatt a Mediashop című műsor történetesen arról tájékoztatta a nézőket, hogy miként lehet nagy hatású tisztítószerekkel rendbe tenni koszos grillrácsokat és sütőket, valamint a fürdőszoba padlócsempéit. Ehhez képest a csillogó ékszerek mostani mutogatása kétségtelen előrelépés. Talán még komoly szakmai elismerés is leesik érte valakinek.

Tulajdonképpen mindegy, milyen az ATV és a hozzá hasonló médiumok felfogása, műsorpolitikája. Ennek a békemenetnek az ereje, a szellemisége, az üzenete elnyomhatatlan. Nincs az az elhallgatás, torzítás és hazugságáradat, amely gátat vethetne neki. Ez a békemenet erős kiállás olyan hagyományos értékek mellett, mint a nemzetek közötti béke, az önrendelkezés, a szabadság, a demokrácia, a segítőkészség és a szeretet.

És a nagyszerű megmozdulás hangsúlyosan szól a magyarság határokon átnyúló egységéről, összetartozásáról is. Csupa olyan fogalomról, amelytől a mai, zavarkeltésben érdekelt ellenzékünk oly távol áll, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől.

Borítókép: A békemenet (Fotó: Kurucz Árpád)

A szerző író, újságíró