A baloldalnak nem tetszik, de lengyel, magyar két jó barát

A liberális irányultságú Rzeczpospolita nevű lengyel újság nem először fest negatív képet az Orbán Viktor vezette magyar kormányról. A napokban például ezt írták: „A magyar társadalom, amely idén tavasszal oly lelkesen szavazott Orbánra, most mélységesen csalódott”. A Rzeczpospolita cikke arról tanúskodik, hogy a lengyelek sem egyformák. Bár a legjobb barátainknak tartjuk őket, azért közöttük is akadnak olyanok, akiket nem szívesen ölelnénk a keblünkre.

Nem ölelgetnénk például azt a Donald Tuskot sem, aki a tavaszi választások előtt elfogadta Márki-Zay Péter meghívását egy baloldali kampánygyűlésre. Ott például olyan zöldségeket mondott, hogy ha Bem tábornok élne, akkor ő is a Márki-Zay-féle gyűlésen lelkesedne az ellenzékiekkel, nem pedig Budapest másik helyszínén. A másik helyszínen a nemzeti-keresztény elkötelezettségű magyarok jöttek össze. Tusk szavai akkor – de már korábban is − sokakat ráébresztettek arra, hogy a lengyelek között is vannak, akik szívesebben barátkoznak hazaárulókkal, mint hazafiakkal. Az 1848−49-es magyar szabadságharc oldalán harcoló Bem tábornok igazi hazafi volt, lengyel és magyar értelemben egyaránt. Ha ma élne, pontosan tudná, hol lenne a helye − még véletlenül sem az idegen érdekeket kiszolgáló balliberálisok között!

A lengyel újság szerint a magyar társadalom mélységesen csalódott. Erről vajon ki kérdezte meg a magyar társadalmat? Egyes balliberális lengyel véleményformálók a lengyel–magyar barátság hagyományos, nemzeti-keresztény értelmezését jó ideje próbálják eltorzítani, az orosz–ukrán háború kirobbanása óta pedig különösen. Az oroszokhoz fűződő viszonyunkat valamilyen próbakőként igyekeznek beépíteni a történelmileg kialakult lengyel–magyar barátság gondolatkörébe, ami ostobaság. Ezzel az erővel mi is méricskélhetnénk barátságunk szintjét attól függően, hogy Lengyelországnak milyen egy másik országhoz fűződő viszonya.

Számunkra e tekintetben egyetlen igazodási pont létezik, az pedig az erős történelmi alapokra épített ősi barátság.

Voltak és lehetnek gondjai a lengyeleknek az oroszokkal, a németekkel és még másokkal is, miként nekünk is voltak gondjaink a sorsunkat kedvezőtlen irányba terelő ellenségeinkkel, azonban egyetlen percre sem felejthetjük el, hogy igazi barátok számára a barátság olyan érték, amit az idők viharai sem kezdhetnek ki.

Az említett lengyel lap egyik publicistája még márciusban írta, pár héttel a háború kitörése után: „Bajban ismerszik meg az igaz barát.” Írta ezt azzal kapcsolatban, hogy a magyar miniszterelnök nem helyeselt bizonyos lengyel katonapolitikai lépéseket. Ezután arról elmélkedett, hogy most majd kiderül, mennyit ér a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság párt által a magyarokkal létrehozott szövetség. Ez bizony a lengyel balosok látványos beismerése volt arról, hogy fogalmuk sincs a lengyel–magyar barátság erejéről, igazi tartalmáról.

A Kaczynski pártelnök és Orbán Viktor miniszterelnök közti szövetség nem arról szól, hogy mindenben követjük egymást, hiszen eltérő a földrajzi helyzetünk, a gazdasági érdekeink, s ezek természetszerűen a politikánkat is befolyásolják. Alapnak tekinthetjük, hogy azonos szövetségi rendszer tagjai vagyunk, és ezen túlmenően régi barátok. Mi nagymértékben függünk az orosz energiaforrásoktól, míg lengyel barátaink kevésbé. Eltérően ítéljük meg az oroszellenes szankciók keleti és nyugati hatásait, és más a véleményünk az ukrán „demokráciáról”, amely sokféle szenvedést okozott és okoz a kárpátaljai magyarságnak. Ezek a nézetbeli különbségek bőven beleférnek a barátságba.

A lengyel baloldal sajnos a Rzeczpospolitát is felhasználja arra, hogy éket verjen a lengyel és a magyar konzervatív-keresztény erők közé, hogy aláássa a lengyel–magyar barátságot.

Márpedig ez két keresztény nemzet régi, kipróbált barátsága. A magyar kormány népszerűségi indexe nem tükrözi a hazai és a lengyel baloldali vágyálmokat, az csak a lengyel lap és a Demokratikus Koalíció vezette globalista lakájellenzék álhíreiben romlik.

Az európai balliberális tábor egyik jellemző vonása éppen az, hogy idegenkedik a nemzetektől és a kereszténységtől. Ennélfogva eminens érdeke e két tényező gyengítése, rombolása. Ezt a célt szolgálja a liberális lengyel lap, amikor az orosz–ukrán háború függvényében bírálja a magyar kormányt és a magyar társadalom csalódásáról ábrándozik. Ami viszont örök igazság marad: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát!”

A szerző író, újságíró

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnöknek és Jarosław Kaczynski, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökének, Lengyelország miniszterelnök-helyettesének találkozója Varsóban 2021. június 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)