Az új Nemzeti Sportrádióról és az előzményekről

Hiszen a sportrádiózás abszolút élő műfaj, számos külföldi példa igazolja, hogy a rádiós sportközvetítést például bizonyos helyzetekben semmilyen internetes vagy televíziós híradás nem képes kiváltani. Leggyakrabban a Radio Marca példáját emlegetem, amely az internet segítségével ma már az egész hatalmas spanyol nyelvterületet ellátó Marca napilap sportrádiója, sikeresen kiegészítve az újság és az internetes kiadás hagyományos funkcióit. Ilyesfajta szinergiák kihasználására lesz képes a Nemzeti Sport tudósítói hálózatát már csecsemőkorában, Sportrádióként is igénybe vevő Nemzeti Sportrádió is, amelyen a műfaj olyan élő legendái is rendszeresen megszólalnak majd, mint Novotny Zoltán (a csatorna hivatalos „hangja”) vagy Török László.

A főszerkesztő szeptembertől Ballai Attila lesz, addig helyettese, Virányi Zsolt irányít, s személyükben is a legkiválóbb magyar sportújságírók és rádiósok képviselői állnak a kezdeményezés élére.

Az időzítés sem lehetne jobb, már az első hónapokban futball Európa-bajnokság, olimpia és paralimpia szerepel a Nemzeti Sportrádió műsorán, ami tovább erősítheti a hitünket, miszerint soha többé nem fordulhat elő, hogy egy magyar szempontból – ideértve a külhoni magyar közösségek sportját is – fontos sporteseményt ne tűzzön műsorra a közmédia. Apropó: a húsz éve még leszólt és negligált válogatott futballmeccsek ma a legnézettebb televíziós produkciónak számítanak a teljes magyar tévés piacon, ami persze a sportág és a közmédia közös sikere.

A szerző a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke