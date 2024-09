A pokolba vezető út is mindig csupa-csupa jószándékkal van kikövezve. Ezt tudjuk – bár újra és újra elfelejtjük, mint mindig mindent. Ez az ördög örök reménysége, s a történelem folytonos önismétlésének záloga.

Ráadásul most jószándék sincsen, sehol. Csak sötét, utolsó, gátlástalan gazemberek vannak, akik rosszszándékukat és aljasságukat megpróbálják jószándéknak eladni.

Megannyi Cipolla és Jágó – a béke és igazságosság angyalának tütükéjébe öltözve.

Nézzük meg sorjában és az aljasság sorrendjében!

Az ukrán vezetés utolsó reménysége, hogy a végletekig eszkalálja a háborút, lesz, ami lesz. Ahogy Camus írta A lázadó emberben a nácikról elmélkedve:

„Így aztán az öngyilkosságot jogossá nyilvánító nihilizmus könnyűszerrel jut el a logika diktálta gyilkosságig. Korunk épp az élettel szemben érzett közömbössége miatt, mely a nihilizmus jele, simán elfogadja a gyilkosság igazolását. Kétségtelenül voltak korok, amikor oly magasra csapott az élet szenvedélye, hogy bűnös szertelenségekben robbant ki. De e túlzások valami szörnyű élvezet sebeit égették. Nem a szükséget szenvedő logika sivár rendjéből valók voltak, mely kiegyenlít mindent. Ez a logika vitte az öngyilkosságot, korunk eledelét, végső következtetéséig, a jogosnak nyilvánított gyilkosságig. S a kollektív gyilkosságban jut el magaslatára. Ennek legnyilvánvalóbb bizonyítéka a hitleri apokalipszis 1945-ben. Önnön pusztulásukat semmibe vették ezek az őrültek, s földalatti vackukban készülődtek a magasztos halálra. A lényeg az volt, hogy ne magányosan pusztuljanak el, hanem hogy magukkal rántsanak egy egész világot.”

Ismerős? Pedig 1951-ben íródott. S mi történt azóta? Mindezt tökélyre fejlesztette az ember, ez az átkozott szörnyeteg, aki „minden áron tannal ajándékozza meg önmagát, s a bűn vitába kezd, izeg-mozog, mint a józan ész maga, s felölti a szillogizmus valamennyi alakzatát.” S „az ideológia ma már csak a többi embert tagadja, ők a csalók. S ekkor öl. Hajnalonként kitüntetéseiket csörgető gyilkosok surrannak be a cellákba: a gyilkosság a kérdés.”

Az ember, aki „az egyetlen teremtmény, mely elutasítja, hogy az legyen, ami. Felmerül a kérdés, vajon ez az elutasítás csak a többi ember és önmaga elpusztításához vezet-e, vajon minden lázadásnak az egyetemes gyilkosság igazolásában kell-e befejeződnie, vagy épp ellenkezőleg, fel tudja fedezni az észszerű bűnösség elvét, anélkül, hogy a meg nem valósítható ártatlanságra törekedne.”

Jelentjük, Albert, amiről beszéltél több mint hetven éve, ma már az életünk riasztó közhelye. Szügyig gázolunk a jogosnak nyilvánított gyilkosságokban az abortusztól az eutanáziáig, s a szabadságnak hazudott lélekgyilkosságokban, a „család az család” iszonyatától az LMBTQ gusztustalan elmebajáig. S éppen most jutunk el a magaslatra, a kollektív gyilkosság aljasságból, gátlástalanságból és jószándéknak álcázott rosszszándékból összerótt hegyének csúcsára.

Így:

Itt a legújabb ukrán terv a világháború kirobbantására: Putyin fél, csapjunk oda neki NATO-fegyverekkel!

Kuleba lelépett, de itt van Andrij Jermak, aki mindenáron bevonná a NATO-t a proxyháborúba. Úgy tűnik, az ukránok módszere és utolsó reménye egyszerű, de működik. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője most egy Telegram-posztban reagált az orosz elnök, Vlagyimir Putyin nyilatkozatára, amelyben az orosz elnök a NATO elleni háborúról beszélt.

Jermak szerint Putyin rendszerének rémtörténetei csak arról tanúskodnak, hogy Putyin fél attól, hogy vége szakadhat a terrorjának. Erős döntésekre van szükség. A terror megállítható a katonai létesítmények megsemmisítésével, ahonnan kiindul. Ha Ukrajna megkapná a jogosultságot, hogy a nyugati fegyvereket Oroszország területén bevesse, akkor fegyverraktárak, repülőterek és katonai bázisok lehetnének célpontok.

Az Oroszország területén történő mélységi csapások engedélyezése felgyorsítja az orosz terror problémájának megoldását: nem fogja lehetővé tenni, hogy a világ más országaira is átterjedjen, amit Putyin annyira szeretne.

Vagyis az ukránok szerint a béke záloga nem más, mint Oroszország belsejének a bombázása NATO-fegyverekkel. Ugye, értik?

Hát persze, hogy értik: „Az Oroszország területén történő mélységi csapások engedélyezése felgyorsítja az orosz terror problémájának megoldását: nem fogja lehetővé tenni, hogy a világ más országaira is átterjedjen, amit Putyin annyira szeretne.”

Így. „A háború: béke. Kéééét láb jóóóó, nééégy láb rossz...”

A gazember Kuleba után sikerült találni egy még nagyobb gazembert, ezt a Jermakot.

De nincs egyedül, hát hogyan is lenne, amikor a főnöke maga Zelenszkij:

Így áltatja magát Zelenszkij és a főparancsnok

Egymás vállát veregetik az ukrán vezetők, de mi lesz a valósággal?

Az RBC-Ukraina arról ír, hogy ukrán elnök meghallgatta az ukrán fegyveres erők főparancsnokának, Olekszandr Szirszkijnek a jelentését. Volodimir Zelenszkij így nyilatkozott: „Most beszéltem Szirszkij főparancsnokkal. Jelentette a frontról, hogy a Donyecki terület kulcsfontosságú, tartjuk a pozíciónkat, bármilyen nehéz is. Ahogyan azt előre láthattuk, alapvető érdekünket védjük – a tűzszünetet, a békét. Nyomást gyakorlunk Oroszországra, és mindent megteszünk, hogy a háborút ott éreztessük, ahonnan Ukrajnába hozták” – magyarázta Zelenszkij a kurszki ukrán művelettel kapcsolatban.

Mint kiderült, Zelenszkij szerint az ukránok orosz, Kurszki területen folytatott hadművelete hatással volt az ukrajnai fronton kialakult helyzetre. Ez minden bizonnyal igaz, csak éppen fordított előjellel, mint azt az ukrán elnök próbálja sulykolni. A tények ugyanis azt mutatják, hogy a donyecki ukrán erők az összeomlás szélén vannak, az oroszok már hetek óta érdemi ellenállás nélkül törnek előre.

Pontosan így. De legalább Camus igazsága érvényes ezekre, miszerint „önnön pusztulásukat semmibe vették ezek az őrültek, s földalatti vackukban készülődtek a magasztos halálra. A lényeg az volt, hogy ne magányosan pusztuljanak el, hanem hogy magukkal rántsanak egy egész világot”?

Nem, ezekre ez sem igaz. Ezek ugyanis nem készülődnek a magasztos halálra, ezek a mások, a többiek magasztos halálára készülődnek, s ha a saját életük a legkisebb veszélybe kerülne, elsőként menekülnének el megbízóik és fizetőik hátsó udvarába, vagyis az Egyesült Államok velejéig rohadt deep-state-jébe.

De vajon egyedül vannak-e?

Dehogy vannak egyedül! Ott liheg a sarkukban az elsősorban idióta s „csak” másodsorban gazember nyugati „vezetők” garmadája:

A finn elnök jól megmondta: Putyin nem nyerheti meg a háborút

Alexander Stubb szerint Oroszország destabilizál és csupa rossz dolgot csinál.

Alexander Stubb finn elnök kedden Varsóban, a lengyel nagykövetek éves értekezletén elmondta: manapság növekszik a Balti-tengeri térség geopolitikai jelentősége, a régió érzékeli az ukrajnai háborúnak és Oroszország destabilizációs cselekedeteinek következményeit – írja az Index.

Stubb megengedhetetlennek nevezte, hogy Ukrajnában Vlagyimir Putyin megnyerje a háborút. „A békének győznie kell” − hangsúlyozta egy érdekes logikai manőverrel.

Utalva Finnország tavalyi és Svédország idei NATO-csatlakozására, Stubb leszögezte: a két állam inkább szavatolója, mintsem haszonélvezője a térségbeli biztonságnak, a többi között a légtérellenőrzést végző számos vadászgép révén.

Szerinte a jövőben növekedni fog az orosz hátterű európai szabotázsakciók száma, valamint az Oroszország által támogatott migrációs nyomás is, a szövetségeseknek pedig összehangolt módon kell cselekedniük védelmük érdekében, és támogatniuk kell az agresszióval szembesülő Ukrajnát.

A felszólaló Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter úgy látja, a finn és a svéd NATO-csatlakozás nyomán a Balti-tenger szinte az Európai Unió és a NATO belső tengerévé vált, másrészt Moszkva számára a Baltikum nagy gazdasági és katonai jelentőséggel bír. Szerinte Oroszország próbálkozik a térségbeli helyzet destabilizálásával, amire a NATO-nak egységesen kell reagálnia és készen is állnak az ilyen lépésekre – írja az Index.

„A békének győznie kell” – jelenti ki a finn elnök, s ezek szerint a béke úgy fog győzni, hogy egyre több fegyvert küldünk az ukránoknak, majd feloldjuk a fegyverkorlátozást és arra biztatjuk az ukránokat, támadják ezekkel a fegyverekkel Oroszország belsejét, hadd érezzék az oroszok egyre jobban, hogy „igazságos” „honvédő” háborút vívnak ismét, mint már annyiszor történelmük során, s hadd haljanak meg az ukránok, ahányan csak vannak, egy olyan háborúban, amelyet soha nem nyerhetnek meg, ugyanis az oroszokat még soha, senki nem győzte le Dzsingisz kán óta, de semmi baj, mi, idióta és gazember nyugatiak majd elmondjuk minden nap, hogy győzni fogunk, s hogy Putyin fél.

Addig pedig az Egyesült Államok gennyesre keresi magát ezen az egész iszonyaton, s nekünk is csurran-cseppen valami. „A békének győznie kell” – mondja ez a rohadék, s közben azt, aki valóban a békéről, a tűzszünetről beszél, azt elhordják mindennek, leginkább árulónak. Mintha lenne bármi is, amit ezen a Nyugaton el lehetne egyáltalán árulni…

S jön Rob Bauer NATO-tisztviselő, aki szerint Ukrajna használhatja a nyugati fegyvereket Oroszország elleni mélységi támadásokra.

Hát persze, Rob, te gazember, hát már miért is ne használhatná, ugye… S befut a két legnagyobb gazember, Tusk és Sikorski, és gyorsan és hamar elismétlik az összes elmebajt, ahogy azt két megbízható, hazaáruló ügynöknek tennie kell.

Tusk így kezdte:

A lengyel kormányfő visszautasította Vlagyimir Putyin orosz elnök megjegyzéseit, amelyek szerint ha Ukrajna nagyobb hatótávolságú NATO-fegyvereket használ Oroszország területén, akkor az a háború eszkalációját jelenti.

Putyin korábban úgy fogalmazott, hogy a nyugati fegyverek használata azt jelentené, hogy a NATO-országok, az Egyesült Államok, az európai országok háborúban állnak Oroszországgal. És ha ez a helyzet, akkor, szem előtt tartva a konfliktus lényegének megváltozását, megfelelő döntéseket fogunk hozni a minket fenyegető veszélyek alapján – mondta az orosz elnök. A The Guardian beszámolója szerint Donald Tusk péntek reggel a médiának nyilatkozva azt mondta, hogy nagyon komolyan kell venni minden történést Ukrajnában és az orosz–ukrán fronton, „de nem tulajdonítanék túlzott jelentőséget Putyin elnök legutóbbi kijelentéseinek. Inkább ezek a kijelentések az mutatják, milyen nehéz helyzetük van az oroszoknak a fronton”.

Tényleg? Ennyire „nehéz helyzetben” vannak az oroszok a frontokon?

Az elfogultan ukránpárti Deep State elemzői leszögezték az Instagramon: a Kurszki terület egyes részein az orosz erők tudtak előrenyomulni, más helyeken az ukránok, Donyeckben azonban csak az oroszok nyomulnak előre.

„Hangsúlyozzák: saját erőik elfoglalták a Kurszki területen lévő Vitrijano, Durovka és Kravlivi települések egy részét, ám az ellenség elfoglalta Sznagosztot a környező falvakkal együtt, és előrenyomult Ljubimivka települése fele is. Hozzáteszik a tények előtt meghajolva: a donyecki Halicinyivka települést elfoglalták, továbbá Piszcsany, Hrihorivka, Hosztroj, Heorhijivka, Szinkivka és Ukrajinszka települések közelében is előrenyomultak az oroszok. Magyarul továbbra is megállíthatatlanul nyomul előre az orosz hadsereg.”

Most akkor mi van, Tusk, te idióta gazember? S persze megérkezik hű táskahordozója, Sikorski, és előáll a „megoldással”:

A lengyelek visszakényszerítenék meghalni a frontra az ukrán férfiakat

Ne fizessünk nekik segélyt! – mondja a lengyel külügyminiszter.

Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította a nyugat-európai országokat: vizsgálják felül az ukrán férfiak megsegítését, hogy hazatérésre ösztönözzék őket. Magyarul így kényszerítené a frontra az ukrán férfiakat a lengyel politikus. Hozzátette diplomatanyelven: „Számos uniós ország jelenlegi politikája árt Ukrajna védelmi képességének és gazdasági stabilitásának, mivel gazdasági kedvezményeket nyújt a mozgósítható korú férfiaknak.”

A miniszter Németország példáját hozta fel: Németországban az ott ideiglenes védelem alatt álló ukránok jelentős támogatásban részesülnek, a kifizetések a menekültek számára meghaladják az ötszáz eurót, a lakhatási kompenzációval együtt pedig személyenként több mint ezer euró lehet havonta. Hollandiában is valami ilyesmi van, nem tudom biztosan, hogy Franciaországban mekkora az összeg – mondta. „Egyszerű módja van Ukrajna megsegítésének: ne nyújtsunk többé segélyt a mozgósítás alatt álló ukránoknak.

A sorozás elkerülése nem ok a pénzügyi támogatásra. Csak állítsák le a támogatást” – hangsúlyozta a lengyel miniszter, hozzátéve: Lengyelország nem nyújt ilyen szociális juttatást. Radoslaw Sikorski ezzel a trükkel lényegében azokat az embereket küldené meghalni a frontra, akik nem akarnak meghalni a fronton sem mások érdekeiért, sem ezért az Ukrajnáért.

Mennyire aljas, mennyire undorító, mennyire Sikorski. S persze fel is merül mindjárt, valami ilyesmit kellett volna mondania Horthynak is, amikor Hitler ráförmedt, hogy zárja le a határt a lengyel menekülők elől. De Horthy nem ezt mondta, hanem azt, hogy magyar ember ezt nem teheti meg. Mert szerencsére Horthy nem volt Sikorski. Nem volt gazember…

Mindenesetre tegye fel a kezét, akinek van kedve megdögleni Ukrajnáért! Érdekes, senki sem jelentkezik.

Pedig már itt tartunk:

Drámai bejelentés az ENSZ-ben: a NATO és Oroszország közvetlen háború küszöbén?

Az orosz ENSZ képviselő, Vaszilij Nyebenzja véleménye szerint a NATO már közvetlen háborút kezdett Oroszországgal. A kijelentése heves vitát váltott ki nemzetközi szinten, és tovább fokozta a feszültséget.

Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nyebenzja drámai kijelentést tett az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén. A diplomata szerint a NATO nagy hatótávolságú fegyverekkel tervez csapásokat mérni Oroszország területére, ami szerinte már régóta eldöntött tény. Kijelentette, hogy ez a lépés a NATO közvetlen katonai konfliktusba lépését jelenti Oroszországgal. Nyebenzja szerint mindez a végső szakasza annak a folyamatnak, amelyet Ukrajna kérésére legitimizálnak a nyugati országok – fogalmaz az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetsége Telegram-csatornáján.

Nyebenzja hangsúlyozta, hogy Moszkva soha nem tért ki a tárgyalások elől, és mindig kész volt megvitatni Kijevvel és nyugati támogatóival azokat az okokat, amelyek a különleges katonai művelet megkezdésére kényszerítették 2022 februárjában. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyugati országok döntése a fegyverek korlátozásának feloldásáról alapvetően megváltoztathatja Oroszország viszonyát a nyugati táborral. Nyebenzja arra is rámutatott, hogy az ilyen fegyverek használata csak az Egyesült Államok és az Európai Unió műholdas felderítési adataihoz való hozzáféréssel lehetséges, amivel Ukrajna nem rendelkezik. Ez ismételten kiemeli, hogy nem lehet minden felelősséget Kijevre hárítani. Ebben az esetben természetesen kénytelenek leszünk meghozni a megfelelő döntéseket, a nyugati agresszorok számára minden következménnyel együtt. Nyugati kollégáink többé nem tudnak majd kibújni a felelősség alól, és minden felelősséget Kijevre hárítani – tette hozzá Vaszilij Nyebenzja.

Remek. Mindenesetre jó lenne, ha Tusk meg a többi gazember a biztonság kedvéért írásba adná, hogy elsőként szeretnének részesülni az oroszok válaszlépéseinek áldásaiból, például mindenképpen igényt tartanak arra, hogy elsőként az ő országukra dobják le a taktikai atombombákat. Ha már egyszer azt hangoztatják, hogy ilyen úgysem lesz, és Putyin csak fél, akkor ez a minimum.

Tegye fel a kezét, aki szerint írásba fogják adni ezt a gazemberek!

Érdekes… Megint ez a síri csend…