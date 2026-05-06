Vélemény

Újra ellenzékben

MÉLYSZÁNTÁS – Tudom, hírlapíróként milyen az ellenzéki lét, a rendszerváltás után éveken át dolgoztam az Új Magyarország szerkesztőségében.

Pilhál György
Horn Gyulasajtójobboldaltévérádió 2026. 05. 06. 5:38
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás
Kis „színes”. A sajtó számára havonta tartott miniszterelnöki tájékoztatókra azért minket is meghívtak. Cirkusz volt ez a javából: mindösszesen egyetlenegy kérdést lehetett föltenni a pufajkásnak, másodikra már nem volt lehetőség. Egy alkalommal azt kérdeztem, nem érezte-e kényelmetlenül magát, amikor a 301-es parcellánál megkoszorúzta az ötvenhatos mártírok emlékművét. Mire Horn Gyula nemes egyszerűséggel azt válaszolta, ő ott sem volt a temetőben. Miről beszélek? Az ő „igazmondásának” is rövid volt a szavatossága…

Úgy vagyok ezzel az ellenzékiséggel, mint az a sokszor citált kárpátaljai öregember, akit csavargónak nevez az elöljáróság, holott szegény ki sem lépett életében a szülőfalujából, „csupán” az országhatár változott meg körülötte. – Vén csavargó – mordul rá a hatósági ember –, mikor nyugszik le végre? – Csavargó, én? – kérdez vissza szelíden az öreg. – Hát tehetek arról, hogy maguk örökké ide-oda tologatják a határokat?

És ha ez a „csavargó” egy nemzeti érzelmű újságíró, ő sem hagyja szó nélkül a szétzilált, megbolygatott határokat. Ír róluk, kesereg értük, mert a zord idők megacélozzák az embert.

Nem az idős bácsitól, a nemzeti érzelmű hírlapírótól kell számon kérni a történelmet! A história hamis kártyavetői odafönt vannak. Velük kellene pörölni, nem az áldozattal.

Gyökérrel bíró ember ragaszkodik a hazájához. Jöhetnek háborúk, új kormányok, új határok, makacsul érzi, maradnia kell. Az ember az állandóságot keresi. A talppontot, ahonnét betájolhatja magának a világot. Ahová, ha elment is, mindig visszatérhet. (A költő szebben írja: „Itt élned, halnod kell!”) Hogy a vesztes háború után ő lenne a csavargó? Ellenkezőleg! Hazafi a legbátrabbak közül. Makacsul hisz az ő kis falujában, redakciójában, ahonnét el sem kívánkozott sosem. Ha erőszakkal elviszik – tiltakozik, dacol. Belehal.

A helyét keresi zavaros időkben az ember. Illetve dehogy! Hiszen pontosan tudja, hol a helye. A gyökérrel bíró ember – mi, nemzetes újságírók is közéjük tartozunk – ragaszkodó. Hazához, szellemiséghez, leírt és kimondott szóhoz. Pátriánkhoz, amellyel szellemi vérszerződést kötöttünk. Nagy szavak? Nem. Szívünkből jövő szavak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
