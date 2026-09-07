Jelenünk dilemmája

Azt ígértem, leírom, milyen hírek, események késztettek, hogy a cikk két kiemelt mondatát alátámasszam. Június 14-én, egy telefonbeszélgetésben Putyin és Trump elnök is megerősítette, hogy az ukrajnai helyzet mielőbbi lezárására törekednek, de ennek mikéntjéről szó sem esett. Pedig azóta is várunk rá. Június 16-án viharos törvénymódosítással és visszamenőleges hatállyal zárták el Orbán Viktort a kormányfői poszt jövőbeni megszerzése elől. Próbáltam kutakodni, hogy ilyesmi hányszor és mikor fordult elő ezelőtt, de nem jártam eredménnyel. Aztán értesülhettünk arról, hogy az osztrák külügyminiszter látványosan részt vett a bécsi pride rendezvényen, bizonyítva, hogy íme a szép új világ. Kis hazánkban pedig egyre újabb és újabb fejezetei születnek meg az úgynevezett Szőlő utcai ügynek, de a kép csak nem akar tisztulni, pedig igen régen várunk már rá. Úgyhogy a tisztelt olvasó talán nem kifogásolja a cikkem bevezetőjében leírtakat, miszerint hétköznapjainkat a romlás virágai „díszítik”, továbbá meg gyakorta, s joggal jut, juthat eszünkbe közéletünket és a világét is figyelve, hogy ideje lenne már visszaadnunk a szavak becsületét is, hogy legyen értelmük meg erejük is.