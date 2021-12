Hallgatnak

Tud-e a Mindenható olyan követ teremteni, amelyet maga sem tud felemelni? Komoly paradoxon ez, s nem tudom, a Mindenhatónak van-e rá válasza. Szerencsére él nálunk, Magyarországon egy ember, akinek hasonló dilemmák meg se kottyannak. Ez a képzelt mindenható, ez a Márki-Zay Péter ugyanis arra is képes saját állítása szerint, hogy ebben a náci diktatúrában szabad és demokratikus választásokon leváltsa a leválthatatlan Orbán Viktort.

Persze mindezek csak logikai akrobatamutatványok, nem hiszem, hogy van élő ember hazánkban, aki komolyan gondolja, elhiszi, hogy valóban náci diktatúrában élnénk, és Orbán Viktort valóban nem lehet leváltani. (Hogy le lehet-e győzni, az már más kérdés…) Az is igaz, hogy mindezek a hamis topikok a hazai és nemzetközi baloldal vesszőparipái, amelyekre a harcedzett magyar újságolvasó már a szemöldökét sem rándítja. És az is igaz, egyfajta politikai logikából még érthető is, hogy Márki-Zay ebből a hamis nézőpontból hörög a kormányra. Ezt diktálják ugyanis a megbízói érdekei, azoknak az érdekei, akik támogatják, pénzelik, akik egész koncertturnét szerveznek neki a nyugati sajtóban, ezért tartja bolondságnak, ostobaságnak a rezsicsökkentést, a kormány fellépését az illegális migráció ellen, ezért fúj az üzemanyagárak befagyasztására és egyébként persze mindenre, amit az Orbán-kormány tett és tesz. Ezért van az, hogy bár önmagát keresztény, konzervatív, jobboldali embernek tartja, mégis mindenben a globalista baloldal nézetei és érdekei köszönnek vissza szómenéseiben. Mondjuk az is igaz, nem mindig egyszerű kivárni, kihámozni beszédeiből, hogy mit is akar mondani. És így válik az is érthetővé, hogy miért hallgat Márki-Zay Péter most. Miért hallgat, amikor egyik híve, támogatója, akit ő maga is szívrepesve hívott haza, hogy segítsen neki, olyan nyilatkozatokat közöl, amelyek nemcsak a valóban konzervatív, keresztény emberek, de minden normális ember számára elfogadhatatlanok.

H. G. olaszországi lakos, úgy is, mint Gyurcsány-imádó DK-s blogger, ezt írja: „Amikor meglátok egy kiskorút, aki visít, a pörköltöt a tesója hajába keni, földhöz vágja magát a járdán stb., akkor minden egyes alkalommal a következőket mondom el: köszönöm, Istenem, hogy b…zinak teremtettél.” Hogy mi van?! Az embernek kétszer el kell olvasni, mert elsőre el sem hiszi, hogy ilyet élő ember le tud írni. De az első megrökönyödés után persze azt gondoljuk, azt ír ez a H. G., amit akar, az ő dolga. A magyar társadalmat meg se karcolják ezek a provokátorok. Csakhogy ez a valaki annak az embernek a segítője, támogatója, aki Magyarország miniszterelnöke szeretne lenni. Ennek a valakinek írta Márki-Zay: „Gergő, ha nem kaptad meg az sms-emet, akkor mondom, hogy gyere, és segíts!” És most hiába kutatok, eddig a pillanatig nem találom Márki-Zay újabb sms-éről a beszámolót: Gergő, ne gyere! Ilyen nézetekkel semmiféle segítséget nem fogad el egy keresztény, hétgyermekes családapa! Téged még plakátragasztónak sem fogadlak el!

De Márki-Zay hallgat. Ahogyan hallgatnak a haverjai, Gyurcsány, Dobrev, Karácsony és a többiek. Hallgatnak, mert a gazdájuk (a globalo­gazdi – copyright Bogár László) pontosan ilyen világot akar. Ahol teher, már-már bűn a gyerekvállalás, a hagyományos – az apa férfi, az anya nő – család, ahol a hiányzó gyerekeket majd migránsokkal lehet pótolni, ahol semmit sem tudnak arról, milyen érzés, ha egy pici ember először mondja ki, hogy anya, apa… Ahol semmit sem tudnak arról, mit jelent embernek lenni.

Tényleg van, aki olyan országban akar élni, amit ezek vezetnek?

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje (k), valamint a korábbi miniszterelnök-jelöltek: Karácsony Gergely, Dobrev Kálra, Jakab Péter és Fekete-Győr András. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)