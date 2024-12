Maffia-önkormányzás

Karácsonyra összeálltak Karácsonnyal. Elnézést kérek olvasóinktól az idétlenkedésért, de a helyzet maga ilyen tragikomikus. A Fővárosi Közgyűlésben ugyanis látványosan összenőtt, ami összetartozik. A Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és Karácsony Gergely Vitézy Dáviddal közösen legitimálta a törvénytelen csődköltségvetést. Néhány héttel ezelőtt még feltételeztem némi tisztességet egyik-másik félről, és azt gondoltam, inkább vállalják a testület feloszlatását és egy újabb megméretést egy működőképes fővárosi önkormányzat létrejötte érdekében, mintsem elvtelen paktumok mentén, nyíltan sértve több jogszabályt összeborulnak azokkal, akiknél jobban csak a kormánypártokat utálják. De tévedtem. Ezekben nincs szemernyi tisztesség sem.

A kétszázmilliárdos többlet csúcsáról a mínusz ötvenmilliárdos csőd szakadékába. Röviden így jellemezhető Karácsony eddigi főpolgármesteri ténykedése, amit nyugodtan nevezhetünk az évszázad politikai bukásának.

Még akkor is, ha erről háromszázhetvenezer budapesti nem vett tudomást, és újraválasztotta ezt a lúzert. Most persze erős legitimációt érez, ő a második számú szúnyogcsődör a globalista baloldalon, akit helyettesei megválasztásában még megakadályozott a selyemmajomnak is becézett első számú, de mára ő is belátta, hogy az Orbán-fóbiában tulajdonképpen egyek ők, és nem is kell ezt annyira titokban tartani. Csak azt kellett megkeresni, miként lehet ezt a hamiskás összeborulást is kormányellenes színben feltüntetni.

Hamar kifundálták a mestertervet, miszerint ötvenmilliárdos hiánnyal tervezik a nemzet fővárosának költségvetését, viszont nem tüntetik föl a megegyező mértékű szolidaritási adót fizetési kötelezettségként, amit egyébként törvény ír elő. És azt gondolták, hogy ez így jó lesz.

Cserébe az alkalmatlanság mintapéldánya a hírek szerint lemondott néhány főpolgármesteri jogköréről, amit amúgy sem szívesen gyakorolt, és hagyta átírni a működési szabályzatot a Tisza Párt szája íze szerint. Megszületett hát a paktum, pukkanhatott a pezsgő. Az egész persze több sebből vérzik. Eleve törvénytelenül működik a testület, amely most elfogadott egy törvénysértő elemeket tartalmazó költségvetést. Ja kérem, és ez kit érdekel?

De mit is vártunk Brüsszel kitartott emberétől, Magyar Pétertől, akinek mentelmi joga védelmében minden kérést végre kell hajtania, amit kézből etető gazdája, Manfred Weber diktál? Majd pont ő fog fennakadni egy kis törvénytelenségen, amikor nyúlfarknyi politikai pályafutása gazemberségek sorozatából áll. A feleségéről titokban hangfelvételt készítő jellemtelen Tisza-vezért az sem zavarja, hogy a közös szelfin ott vigyorog az a Gyurcsány Ferenc is, akinek elzavarására szintén ígéretet tett. Sebaj, majd letagadja, azt hazudja, nem is úgy gondolta, és feljelentéssel fenyegeti meg azt, aki mást mond.