Győzni kell

A természet nem szereti a vákuumot, törekszik arra, hogy kiegyenlítődjön a nyomás, így mi, emberek is pontosan ugyanígy viselkedünk. Vagyis hiába zárja el Ukrajna az orosz energiahordozók elől a csővezetéket, a gáznak és az olajnak érkeznie kell Európába, hiszen az energiára szükség van. Az országok pedig mindent megtesznek, hogy az energiát olcsón tudják megszerezni, tehát búvópatakként megjelennek alternatív források, átmatricázott termékek, ismeretlen hátterű anyagok.

Meg ott van a pokoli drága, de legalább lassú cseppfolyósított földgáz (LNG) mint tiszta és feddhetetlen energiahordozó. Amelyet Amerikából hoznak lomha hajók, esetleg Katarból, s a Földközi-tengeri lefejtőállomásokon alakítják át gázzá, majd szállítják csővezetékeken a fogyasztókhoz.

A transzformátorok működése is pénzbe kerül, nincs is ilyen állomásból elég, újakat építeni borzasztó költséges, évekig tart, és nem is biztos, hogy szükség lesz rájuk. De ez az az energiabiztonsági modell, amely jelenleg Európában az irányadó. A cél pedig az oroszok elleni küzdelem, hogy ne fizessünk az ő gázukért, amelyből ők fegyvert vásárolnak, és azzal harcolnak Ukrajna ellen.