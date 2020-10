Hazaárusító levelezők

Furcsa levelezgetős, üzengetős, jelentésírós és feljelentésekkel tarkított divat kezd kibontakozni a baloldalon. Itt egy levél, amelyet tíz baloldali polgármester írt, élükön Karácsony Gergellyel, Věra Jourová EU-biztosnak, bemártva a magyar kormányt. Aztán ott egy másik, Magyarország megbüntetését követelő üzenet, amelyet Soros György afeletti mámorában eresztett meg, hogy az Európai Bíróság az Amerikában nem létező sufniegyetemének adott igazat. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ­Jourová fércjelentése már szintén fenyegető üzenet, hamis vád.

Maradjunk azonban Karácsonyék feljelentő irományánál, amely azért eseng az európai szultanátus illetéktelen elvtársnőjénél, ne bízzák az ­uniós pénzeket a renitens Orbán-kormányra, csakis rájuk, mert ők hűséges alattvalókként az Európai Bizottság bölcs iránymutatásai szerint fognak majd sáfárkodni a nagylelkűen kiporciózott uniós pénzekkel.

A tíz feljelentő polgármester azzal érvel, hogy ily módon el lehetne kerülni a magyar emberek megbüntetését engedetlen kormányuk miatt. Támogatják tehát a jogállamiság kritériumainak számonkérését Magyarországon is, és a szankcionálást sem ellenzik. Persze ezek a velejéig önzetlen polgármesterek erre találták ki azt a modus vivendit, hogy ők majd gondoskodnak az európai uniós támogatások méltó helyre kerüléséről.

A liberális kecskére a káposztát projekttel és a kormány példás megbüntetéséért kilincselő feljelentőlevéllel azonban rengeteg baj van. Először is megkérdeznénk: miért nem a magyar kormánynak küldtek levelet, ha nem hátmögöttiek, hanem tiszták a szándékaik? Aztán: miért éppen Jourovának és Katarina Barley EP-alelnöknek küldték a hazájukat bemószeroló rimánkodást, amikor a cseh liberális biztosnak semmi köze az önkormányzati területhez az Európai Bizottságban, a német politikusnak meg még annyi sem. Csak nem az volt a szempont, hogy Jourová szerint beteg a magyar demokrácia, és a magyar emberek olyan hülyék, hogy nem képesek önállóan dönteni, Barley pedig arra vetemedett, hogy a hitleri időket idézően kiéheztetéssel fenyegesse meg a magyarokat és a lengyeleket, amiért nem állnak be a sorba? Vagyis a szélsőbalos Karácsonyék azokhoz fordulnak, akikben a legintenzívebb magyarellenességet látják. Hogy azt mondják, nem is a magyar embereket, hanem csak a kormányt akarják bántani? De hisz éppen maguk a polgármesterek is elismerték a magyar emberek megbüntetésének szándékát azzal, hogy szemforgató módon papíron annak elkerülését kérik. Vagyis szerintük is ez a brüsszeli gyakorlat és a Jourová-féle jogállami jelentés szándéka.

Amúgy nevetséges is volna tagadni, hogy az egész országot sújtanák szankciókkal, amikor Jourová összeollózott jelentésében összesen 118-szor van leírva a Magyarország szó.

Dehogyis akarják tehát Karácsonyék, hogy lemondjanak Brüsszelben a magyar nép bombázásáról! Hiszen éppen ez a méregkoktél lényege: lássa be a nép, hogy ha nem a baloldalra szavaz, kiéheztetik, nem kap egy vasat sem és pokollá teszik az életét.

Itt érhető tetten, hogy egyeztetett offenzíváról van szó, miután a balliberális polgármesterek levele éppen a Jourová-dokumentum után nem sokkal, az Európai (Soros) Bíróság minket elmeszelő döntésével és Soros megbüntetésünket követelő megnyilatkozásával lényegében egy időben íródott. Kicsit jobban is ügyelhetnének a látszatra, a nyilvánvaló szinkronitások elkerülésére. Egyetlen hadsereg sem síppal, dobbal, nádi hegedűvel indul csatába, ha nem akarja, hogy szándékai nyitott könyvként olvashatók legyenek. Így csak azt érik el, hogy még kevesebb sikerélményük lesz a megedződött magyar néppel kapcsolatban.