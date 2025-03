Az Abt lesz a Cupra márka gyári tuningcége

Eddig a motorsportra, az Extreme E és Formula E versenysorozatokra korlátozódott a Cupra autómárka és az Abt együttműködése, amelyet hamarosan kiterjesztenek az utcai autókra is azáltal, hogy a spanyolok gyári tuningcége lesz a német műhely. Az Abt már évek óta kínál optikai és teljesítménynövelő készleteket a Cupra modelljeihez is, most előbbieket teszik elérhetővé a márkakereskedésekben. 2026-tól a Cupra összes piacán elérhető lesz az Abt által megvadított Leon és Formentor. A készletben tetőspoiler, első-hátsó koptató, küszöbborítás és nagy méretű diffúzor van 21 colos Abt felnikkel együtt, ezeket mind a gyárban szerelik fel az autókra, ennek megfelelően a gyári garanciafeltételek is érvényben maradnak. Arról nem szól a sajtóközlemény, a teljesítménynövelésekre is kiterjed-e majd az együttműködés, illetve hogy mikor várható a Cupra többi modelljének Abt változata.