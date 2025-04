Porsche-verő sportkocsival készül a BYD

A BYD a Yangwang U9-es szuperautóval bebizonyította, hogy mire képes, a Denza Z tanulmány által megelőlegezett sportkocsival pedig már széles rétegek számára teszi elérhetővé az ott megismert technikát. Sőt, két lépéssel tovább is mennek, hiszen idő közben már by-wire, azaz elektronikus kormányzással és szelepek helyett elektromágneses olajjal működő aktív lengéscsillapítással is elkészültek a mérnökök, ezek is ott lesznek majd a fedélzeten.

Hátul bukókeret tölti meg a Sanghaji Autószalonon bemutatott Denza Z tanulmány utasterét, a szériaváltozat 2+2 ülést kap és kivehető tetőpanelokkal is elérhető lesz. A nagy méretű hátsó szárny minden bizonnyal a csúcsváltozat sajátja lesz. A hajtásról egyelőre semmit nem árultak el, de a Super e-Platform lehetőséget ad 1, 2 vagy 3 hajtómotor használatára, és ezek akár 789 lóerősek is lehetnek. Leghamarabb jövőre várható a Denza Z megjelenése az utakon, pontosabb időpontot a szériaváltozat bemutatásakor tudunk meg.