Sofőrös luxuslimuzinként is megállja a helyét a vízen úszó BYD szabadidő-autó

Minden terepen, még vízen is átgázolni képes terepjáró a Yangwang U8-as. A BYD konszern luxusmárkájának szabadidő-autója nemsokára már nyújtott karosszériával is megvásárolható lesz. A Yangwang U8L-t azért készítették el, hogy a márkától elvárható módon sofőrös limuzinként is megállja a helyét, ennek érdekében húszentivel nyújtották meg a tengelytávolságot, és a karosszéria is hasonló mértékben bővült. Utóbbiról pontos adat egyébként nincs, a 81 mm-es bővülés a rövid változatnál kívül lévő pótkerék miatt ilyen kis érték.

Hivatalos kép még nincs a belső térről, és a Sanghaji Autószalonon is befeketített hátsó ablakokkal volt kiállítva a Yangwang U8L, de azt elmondták, hogy a második sorba két kényelmes fotel kerül, és elérhető lesz a luxus tárgyalóbuszokból megszokott digitális megoldásokkal is az autó. Családok figyelmébe is ajánlják a nyújtott karosszériát, abban az esetben inkább az extra centiméterek lehetnek fontosak. A BYD kiemeli, hogy az 5400 mm hosszú karosszéria felülmúlja nemcsak a Range Rovert, de még a Rolls-Royce Cullinant is. A brit példaképekhez hasonlóan vízszintesen kettéosztott csomagtérajtót használnak, a padként is használható alsó rész terhelhetősége kétszáz kilogramm.

A nyújtott változaton az első és a hátsó márkajelzést 24 karátos arannyal vonták be, ez extraként elérhető lesz a kormányon lévő márkajelzésnél is, a 23 colos kovácsolt alufelnik aerodinamikailag optimalizált darabok. Nincs változás a technikában, a hatótávnövelőként kétliteres turbómotort használó, négy hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye 1180 LE/1280 Nm, a Yangwang U8L is képes a vízen lebegésre, a DiSus-P hidraulikus karosszéria-stabilizáló rendszer gondoskodik az utasok kényelméről.