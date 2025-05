Előzés közben jött a nagy meglepetés + videó

Egyetlen rossz döntés is elég lehet ahhoz, hogy tragédia történjen – ezt bizonyítja az a felvétel is, amelyet a Bpiautósok olvasója küldött be Fejér vármegyéből, a Gánti körforgótól Csákvár felé vezető útszakaszról. A videón jól látszik, ahogy egy Ford Focus megelőzi a kamerás járművet, de későn észleli, hogy az előtte haladó teherautó balra szeretne kanyarodni.

A helyzet pillanatok alatt válik kritikussá: mivel már nem tud időben megállni, a sofőr jobbra rántja a kormányt, és kis híján az árokban köt ki, mert megcsúszik az aszfalt melletti murván.