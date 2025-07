Arra is készül a BMW M, ha az M2 CS nem lenne elég

Először megismertük a BMW M2 CS-t, majd a számokat is megtudtuk, végül azt is elárulták, hogy a Nürburgringen a leggyorsabb kompakt autóról van szó. A korlátozott számban készülő csúcsmodellhez nem mindenki jut hozzá, ráadásul vannak olyan hardcore rajongók, akik ragaszkodnak a hatfokozatú, kézi kapcsolású váltóhoz, ami a normál M2-es sajátja. Róluk se feledkezik meg a BMW M, az eddig is elérhető M Performance Parts kínálatot egy új, pályanapra optimalizált csomaggal bővítik.

Eddig se volt szerény az M Performance Parts kiegészítőkkel szerelt BMW M2-es megjelenése, az új Track Package várhatóan erre rátesz még egy-két lapáttal. Hamarosan megkezdik a felfüggesztés, fék és aerodinamikai módosításokat is tartalmazó csomaggal szerelt prototípusok tesztelését a Nürburgringen, ahol jelentős javulást várnak, persze közúton is használható lesz az átalakítások után az autó. Az ütemterv szerint 2026-ban lesz megvásárolható az új Track Package, részletekkel majd később szolgálnak annak tartalmáról és hatásáról.