Már egy mobiltelefon is elég egy autó-adásvétel lebonyolításához

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában arról beszélt, hogy tavaly csaknem egymillió autó cserélt gazdát Magyarországon. „A folyamat mostantól sokkal gyorsabb és egyszerűbb: a Digitális Állampolgár alkalmazás segítségével a teljes adásvételt elintézhetjük a mobilunkon” – mondta.

„A szerződést elektronikusan lehet kitölteni és aláírni, az illeték befizetése online történik, és a tulajdonosváltás bejelentése az applikációból indítható” – tette hozzá a főtanácsadó. Az autó-adásvétel egyszerűen, papír nélkül, gyorsan és biztonságosan lebonyolítható a DÁP alkalmazásban.