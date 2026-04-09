Akadályozták a behajtásban, kulccsal állt bosszút a szomszéd autóján

Több mint félmilliós kárt okozott egy nő azért, mert kis mértékben akadályozták a szabad beparkolását az ingatlana udvarára.

2026. 04. 09. 17:14
Forrás: Facebook/Magyarország Ügyészsége
A Siófoki Járási Ügyészség kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó nővel szemben, aki egy parkolási vita miatt karcolta össze szomszédjában lakó sértettek utcán parkoló autóit. 

A vádirat lényege szerint a siófoki nő hosszabb ideje haragos viszonyban volt a szomszédjában élő sértettekkel, mivel autóikkal néha úgy parkoltak le házuk előtt, hogy azzal kis mértékben akadályozták a vádlott és nyaralóvendégei szabad beparkolását az ingatlan udvarára. A vádlotthoz 2025 nyarán vendég érkezett, aki nem tudott biztonságosan beállni a nő udvarára, mivel az egyik sértett autója az utcán kialakított parkolóhelyen állt. A vádlott ettől dühbe gurult, és a kulcsával a beállást akadályozó autó motorháztetőjén egy nagyobb karcolást ejtett, amivel 250 ezer forint kárt okozott.

Fotó: Facebook/Magyarország Ügyészsége

A nő ezután a városba indult, majd hazaérve azt tapasztalta, hogy a sértett autója még mindig a korábbi helyen parkol, ezért veszekedni kezdett a szomszédaival. A vádlott ennek során a sértettek a másik autójának a fényezését is összekarcolta úgy, hogy abban 300 ezer forint kár keletkezett. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a nővel szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu