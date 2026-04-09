Akadályozták a behajtásban, kulccsal állt bosszút a szomszéd autóján

A Siófoki Járási Ügyészség kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó nővel szemben, aki egy parkolási vita miatt karcolta össze szomszédjában lakó sértettek utcán parkoló autóit.

A vádirat lényege szerint a siófoki nő hosszabb ideje haragos viszonyban volt a szomszédjában élő sértettekkel, mivel autóikkal néha úgy parkoltak le házuk előtt, hogy azzal kis mértékben akadályozták a vádlott és nyaralóvendégei szabad beparkolását az ingatlan udvarára. A vádlotthoz 2025 nyarán vendég érkezett, aki nem tudott biztonságosan beállni a nő udvarára, mivel az egyik sértett autója az utcán kialakított parkolóhelyen állt. A vádlott ettől dühbe gurult, és a kulcsával a beállást akadályozó autó motorháztetőjén egy nagyobb karcolást ejtett, amivel 250 ezer forint kárt okozott.

A nő ezután a városba indult, majd hazaérve azt tapasztalta, hogy a sértett autója még mindig a korábbi helyen parkol, ezért veszekedni kezdett a szomszédaival. A vádlott ennek során a sértettek a másik autójának a fényezését is összekarcolta úgy, hogy abban 300 ezer forint kár keletkezett. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a nővel szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.