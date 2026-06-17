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Visszatért az Audi A6 Allroad, és robusztusabb, mint valaha

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A luxus terepkombi már olyan széles, mint egy RS6, és 34 mm-rel magasabb, mint a hagyományos A6 Avant.

Gulyás Péter
2026. 06. 17. 12:53
Fotó: TSP Forrás: Audi
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Audi A6 Allroad
Fotó: Audi

Dizájnváltozások egészítik ki a mechanikai fejlesztéseket. Parkolni nem lesz egyszerű az Audi családi terepkombijával, és nem csak azért, mert több mint öt méter (5016 mm) hosszú, hanem azért is, mert 15 mm híján két méter a szélessége, vagyis 111 mm-rel szélesebb, mint a standard A6-os, és 84 mm-rel szélesebb, mint az előző Allroad. A sárvédők feltűnő, már-már RS6-szintű szélesítése a nagyobb nyomtávnak, a szélesebb gumiabroncsoknak, valamint az autó alsó részét körülvevő fényezetlen műanyag védőburkolatoknak köszönhető. Egyedi singleframe hűtőrácsot is kapott az Allroad, az optikai csomag ezen kívül magában foglal egy vaskos haspáncélt, diffúzort, oldalsó szoknyákat és tetősíneket is. Az Allroad-specifikus felnik 19, 20 és 21 colos méretben rendelhetők, aki tényleg terepjárásra készül, érje be a legkisebbel.

Audi A6 Allroad
Fotó: Audi

A hajtásról vagy egy 299 lóerős és 580 Nm nyomatékú, villanyturbós és lágy hibrid háromliteres V6-os TDI, vagy – most először egy Allroadban – egy 367 lóerős, 500 Nm nyomatékú plug-in hibrid rendszer gondoskodhat, utóbbi egy négyhengeres benzinmotort kombinál egy váltóba integrált villanymotorral és egy nettó 20,7 kWh-s akkumulátorral. Ez a változat akár 95 kilométert is megtehet tisztán elektromos üzemben. 

Audi A6 Allroad
Fotó: Audi

Németországban az új Audi A6 Allroad alapára 77 250 euró (27 millió forint) dízelmotorral, ami azt jelenti, hogy a felára 6 250 euró (2,2 millió forint) az azonos motorral szerelt normál A6 Avanthoz képest.

Audi A6 Allroad
Audi A6 Allroad
Audi A6 Allroad
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