Visszatért az Audi A6 Allroad, és robusztusabb, mint valaha

Fotó: Audi

Dizájnváltozások egészítik ki a mechanikai fejlesztéseket. Parkolni nem lesz egyszerű az Audi családi terepkombijával, és nem csak azért, mert több mint öt méter (5016 mm) hosszú, hanem azért is, mert 15 mm híján két méter a szélessége, vagyis 111 mm-rel szélesebb, mint a standard A6-os, és 84 mm-rel szélesebb, mint az előző Allroad. A sárvédők feltűnő, már-már RS6-szintű szélesítése a nagyobb nyomtávnak, a szélesebb gumiabroncsoknak, valamint az autó alsó részét körülvevő fényezetlen műanyag védőburkolatoknak köszönhető. Egyedi singleframe hűtőrácsot is kapott az Allroad, az optikai csomag ezen kívül magában foglal egy vaskos haspáncélt, diffúzort, oldalsó szoknyákat és tetősíneket is. Az Allroad-specifikus felnik 19, 20 és 21 colos méretben rendelhetők, aki tényleg terepjárásra készül, érje be a legkisebbel.

Fotó: Audi

A hajtásról vagy egy 299 lóerős és 580 Nm nyomatékú, villanyturbós és lágy hibrid háromliteres V6-os TDI, vagy – most először egy Allroadban – egy 367 lóerős, 500 Nm nyomatékú plug-in hibrid rendszer gondoskodhat, utóbbi egy négyhengeres benzinmotort kombinál egy váltóba integrált villanymotorral és egy nettó 20,7 kWh-s akkumulátorral. Ez a változat akár 95 kilométert is megtehet tisztán elektromos üzemben.

Fotó: Audi

Németországban az új Audi A6 Allroad alapára 77 250 euró (27 millió forint) dízelmotorral, ami azt jelenti, hogy a felára 6 250 euró (2,2 millió forint) az azonos motorral szerelt normál A6 Avanthoz képest.