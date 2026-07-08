A Daciától jön a Skoda Octavia legkomolyabb kihívója

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A kizárólag kombiként kapható Striker hatalmas csomagtartót, háromféle hibrid hajtást és akár összkerékhajtást is kínál elérhető áron.

Gulyás Péter
2026. 07. 08. 12:47
Forrás: Dacia
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Dacia Striker
Újak az első ülések, állítólag kényelmesebbek, mint a Bigsteré
Fotó: Adrien Cortesi / Dacia

A középső, Expression csomagban már 17 colos könnyűfém keréktárcsák, kétzónás automata klímaberendezés, elektromos rögzítőfék, magas középkonzol kartámasszal, elektromosan behajtható külső tükrök, a hátsó üléseknél szellőzőnyílások, USB-csatlakozók is vannak. A még drágább Extreme a terepjárós stílust erősíti: ebben már 18 colosak a könnyűfém keréktárcsák, lejtmenet-vezérlő segíti a lejtőn leereszkedést, rézbarnák a külső és belső díszítőelemek, panoráma napfénytetőn át lehet felnézni az égre, kulcskártyával lehet nyitni az ajtókat, mosható, neoprén-szerű szintetikus kárpitozás (Microcloud) borítja az üléseket, az ajtók és a műszerfal egyes részeit, 10 colos a digitális műszerfal, felhő-alapú a navigáció,  és jobb, hathangszórós hifiből szól a zene.

Dacia Striker
Kimaradt a sínen tologatható hátsó pad, de így is bőséges lehet a lábtér
Fotó: Adrien Cortesi / Dacia

A csúcs Journey felszereltség inkább a hosszú utazásokhoz ideális: nagyjából ugyanazt kínálja, mint az Extreme, csak normál kárpittal, üvegtető és lejtmenet-vezérlő nélkül, viszont van benne motoros csomagtérajtó-mozgatás és vezetőülés-állítás, ülés-és kormányfűtés, valamint vezeték nélküli telefontöltő is.

Dacia Striker
Motoros csomagtérajtó-mozgatás is van a csúcsmodellben
Fotó: Dacia

Az alapmotor az 1,2 literes turbós háromhengeres, amelyet 48 voltos lágy hibrid rendszer egészít ki. Ez a hajtáslánc 140 lóerőt kínál, ami az 1,4 tonnás üres tömeghez elégnek tűnik. Minden bizonnyal a kézi váltós kivitelre vonatkozik majd a Striker 25 ezer euró (8,95 millió forint) alattira beharangozott alapára, de hatfokozatú automata is rendelhető lesz.

Dacia Striker
Többféle üzemmód választható az összkerekes csúcsverzióban
Fotó: Adrien Cortesi / Dacia

A következő lépcsőt az 1,8 literes, négyhengeres, szívó benzinmotoros öntöltő hibrid változat jelenti 155 lóerővel és 4,3 l/100 km-es vegyes átlagfogyasztással (WLTP). Lesz azonban más mód is a spórolásra: az alapmodell felár nélkül elérhető lehet autógázos (LPG) kivitelben, és hasonlóan vegyes üzemű lesz a különleges 4x4 Hybrid csúcsmodell is, amelyben a 140 lóerős, 1,2 literes belső égésű motornak egy 31 lóerős, hátsó tengelyhez beépített, kétfokozatú váltóval rendelkező villanymotor segíthet be a hajtásba (legfeljebb 140 km/h-ig). Ennek az összkerekes csúcsváltozatnak 19 helyett 20 centi a szabad magassága, hogy könnyű terepen is jól boldoguljon.

Dacia Striker
Dacia Striker
Dacia Striker
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