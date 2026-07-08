Kiválóra vizsgázott a debreceni BMW biztonsága, de egy kínai autó még nála is jobb volt

Fotó: Euro NCAP

Az új iX3 ütközésmegelőző technológiái kivételesen jól (83 százalékos eredmény) teljesítettek, az autonóm vészfékezés (AEB) funkció pedig kényelmesen meghaladta az új Euro NCAP követelményeket, jó mérséklő képességeket mutatva a járművek közötti, a kereszteződésekben, kanyarodáskor bekövetkező és a motorkerékpár-ütközések során. Kiválónak bizonyult a gyalogos- és kerékpáros-védelem is, míg a sávelhagyást elkerülő rendszerek szintén jól teljesítettek (az iX3 képes automatikus sávváltásra is, ha a vezető a tükörbe pillant és engedélyt ad rá).

Fotó: Euro NCAP

Az Ütközésvédelem (86 százalék) kategóriában az iX3 maximális pontszámot ért el minden oldalütközés-értékelésben, amiben a szériafelszereltségként kínált középső légzsák is segített, amely megakadályozta az utasok közötti ütközéseket. Jó vagy megfelelő védelmet mutattak az elülső félátfedéses tesztek minden felnőtt testalkatú személy számára, beleértve az első utasülésen ülő alacsony próbabábut is. Viszont az iX3 nem kapta meg a teljes szélességű teszten a maximális pontszámot a vezető mellkasának csak korlátozott, 85%-os pontszáma miatt, annak ellenére, hogy mindkét hátsó gyermekbábu védelme maximális pontszámot ért.

Fotó: Euro NCAP

Az elektromos BMW kiemelkedő, 95%-os eredményt ért el az ütközés utáni biztonság terén. Beépített e-segélyhívó rendszere megbízhatóan koordinálja a beavatkozó szolgálatokat. Az elektromos nagyfeszültségű architektúra hibátlan akkumulátor-szigetelést valósított meg – ami elengedhetetlen a tűzveszély minimalizálásához –, miközben az összes elektromosan működtetett ajtókilincs kiemelkedett az ajtóból és az ütközés után is teljes mértékben működőképes maradt, mindezt egy könnyen hozzáférhető kézi kioldórendszer egészítette ki.