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Tűző napon ezek a kiegészítők védik legjobban az autót a felhevüléstől

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A német autóklub megvizsgálta, hogy a különböző árnyékoló eszközök segítségével mennyire lehet mérsékelni az utastér felmelegedését.

2026. 07. 02. 10:55
Forrás: Primepick
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A legkevésbé hatékony hűtési módszer egy egyszerű fehér kendő vagy törölköző elhelyezése a műszerfalra belülről, ami 53-ról 50 °C-ra csökkentette a belső hőmérsékletet.

A belső árnyékolás mégis kifizetődő

A belső árnyékolások méltán népszerűek – még akkor is, ha alig csökkentik a levegő hőmérsékletét – mivel hőpajzsként védik azokat a felületeket, amelyekkel az utasok és a sofőr keze találkozik. A közvetlen fénytől védett kormánykerék akár 26 °C-kal is lehűlhet, ami hatalmas különbség, mivel így azonnal vezethető az autó és nem égeti meg a tenyereket.

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Fotó: Skoda

A tanulmány a gyári és az utángyártott sötétítő fóliázás hatását is értékelte. Míg a hátsó oldalüvegek szabályos fóliázása az első utastér levegőjének hőmérsékletét mindössze körülbelül 2 °C-kal csökkenti, a hátsó felületek hőmérsékletére gyakorolt hatása óriási. A teszt során egy sötétítetlen jármű hátsó ülésének felülete elérte az 57 °C-ot, míg a sötétített autóban „csak” 48 °C-ot mértek a szakemberek. Ez különösen gyermekek és csecsemők esetében jelent érezhető különbséget – ​​még hosszabb utazás során is.

Mennyit számít az autó külső színe?

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Fotó: MARTIN SZNAPKA / Skoda

Természetesen maga a külső fényezés színe is nagyban befolyásolja, hogy mennyi hőt nyel el egy autó. Az ADAC csapata azonos fekete és fehér járműveket tesztelt, és arra az eredményre jutott, hogy a fekete autó karosszériájának külső hőmérséklete elérte a perzselő 65 °C-ot, míg a fehér autóé 44 °C-on maradt. Ez a különbség az utastérbe is átterjedt, 5°C-os különbséget jelentve a kettő között (a fekete autóban 53°C-ot, míg a fehérben 48°C-ot mértek).

Mindent egybevetve a szakértők azt javasolják, hogy kombináljanak egy jó minőségű szélvédő árnyékolást hátsó ablaksötétítéssel, és mindig szánjanak néhány percet a jármű alapos szellőztetésére, mielőtt bekapcsolnák a légkondicionálót, hogy gyorsabban megszabaduljanak a forró levegőtől indulás előtt. Emellett továbbra is létfontosságú (a magyar hatóságok által is sokszor megfogalmazott) figyelmeztetés, hogy kisgyereket vagy háziállatot nyáron még rövid időre sem szabad az autóban hagyni!

 

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