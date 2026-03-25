Az a fránya élet…

Az a fránya, hálátlan, szeszélyes, kiszámíthatatlan élet… Mindig hoz valamit. Persze, csak azt tudja hozni, ami van. Ami megtörtént. De azt hozza. Előbb vagy utóbb, de hozza.

És most itt állnak a főszereplők, szemben az élet, az élet hóna alatt nagy csomag. A csomagban meg remek drogos bulik, LSD, kokain, „tiszta Los Angeles”, ráadásul a kokain „g…ci sok”. Állnak a főszereplők az élettel szemben, és vége a hazudozásnak. Vége minden színjátéknak, terelésnek, össze-vissza beszédnek. Cipolla ott áll, szemben az élettel, és vége van. Vége a játéknak. Pedig elment Bécsig, hogy csináltasson egy kamu drogtesztet, kamu klinikán, kamu orvossal, vasárnap, amikor amúgy a kamudrogteszt-hely zárva van. Ment vele a stáb is, mint mindig. Olyan éppen a drogteszt csináltatása, mint a habos-almás sütése. Egy gusztustalan, ótvaros színjáték. Ótvaros, hazug és gusztustalan. Pontosan olyan, mint Magyar Péter.

De most megérkezett az élet, és hozta a csomagot.

Fel van véve minden. Az a nő készítette a felvételt, akivel Magyar Péter „konszenzuális szexuális kapcsolatot” létesített abban a bizonyos szobában, azok után, hogy a nő már hónapok óta zsarolta őt. Legalábbis zsarolást emlegetett Magyar Péter.

És most állnak. Radnai, Magyar, a két „rendszerváltó” gazember, és ostobán pislognak. Már nincs hová hátrálni, nincs mit hazudozni. Mert meghozta az élet a csomagot.

Hát igen… Aki felszívta a csíkot, az húzza el a csíkot. Húzzátok el a csíkot, gazemberek. És váltsatok rendszert a saját nyomorult, aljas, felesleges életetekben.

Takarodjatok…

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/03/ujabb-hangfelvetel-magyar-peter-szobabotrany-drog

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/03/magyar-peter-elismerte-igaz-radnai-vogel-hangfelvetel-drog