idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Az a fránya élet…

Hát igen… aki felszívta a csíkot, az húzza el a csíkot. Húzzátok el a csíkot, gazemberek. És váltasatok rendszert a saját nyomorult, aljas, felesleges életetekben.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Magyar Péter Radnai Márk cipolla 2026. 03. 25. 13:53
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az a fránya, hálátlan, szeszélyes, kiszámíthatatlan élet… Mindig hoz valamit. Persze, csak azt tudja hozni, ami van. Ami megtörtént. De azt hozza. Előbb vagy utóbb, de hozza.

És most itt állnak a főszereplők, szemben az élet, az élet hóna alatt nagy csomag. A csomagban meg remek drogos bulik, LSD, kokain, „tiszta Los Angeles”, ráadásul a kokain „g…ci sok”. Állnak a főszereplők az élettel szemben, és vége a hazudozásnak. Vége minden színjátéknak, terelésnek, össze-vissza beszédnek. Cipolla ott áll, szemben az élettel, és vége van. Vége a játéknak. Pedig elment Bécsig, hogy csináltasson egy kamu drogtesztet, kamu klinikán, kamu orvossal, vasárnap, amikor amúgy a kamudrogteszt-hely zárva van. Ment vele a stáb is, mint mindig. Olyan éppen a drogteszt csináltatása, mint a habos-almás sütése. Egy gusztustalan, ótvaros színjáték. Ótvaros, hazug és gusztustalan. Pontosan olyan, mint Magyar Péter.

De most megérkezett az élet, és hozta a csomagot.

Fel van véve minden. Az a nő készítette a felvételt, akivel Magyar Péter „konszenzuális szexuális kapcsolatot” létesített abban a bizonyos szobában, azok után, hogy a nő már hónapok óta zsarolta őt. Legalábbis zsarolást emlegetett Magyar Péter.

És most állnak. Radnai, Magyar, a két „rendszerváltó” gazember, és ostobán pislognak. Már nincs hová hátrálni, nincs mit hazudozni. Mert meghozta az élet a csomagot.

Hát igen… Aki felszívta a csíkot, az húzza el a csíkot. Húzzátok el a csíkot, gazemberek. És váltsatok rendszert a saját nyomorult, aljas, felesleges életetekben.

Takarodjatok…

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/03/ujabb-hangfelvetel-magyar-peter-szobabotrany-drog

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/03/magyar-peter-elismerte-igaz-radnai-vogel-hangfelvetel-drog

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekválasztás

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballtorna

Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekUkrajna

Meddig tovább Zelenszkijjel?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekmese

A homokra épült mesevilág

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszilágyi ákos

Hadházy embere a támadó

Bayer Zsolt avatarja

Megtámadta Szilágyi Ákos barátomat egy ócska gazember.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu