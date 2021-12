Hivatali vesztegetés miatt tettek bejelentést a Városháza-gate miatt

Hivatali vesztegetés gyanúja miatt tett bejelentést Ifj. Tényi István a Fővárosi Főügyészségnél és a Nemzeti Nyomozóirodánál.

A bejelentés alapját a november 23-án megjelent újabb Anonymus-videó szolgáltatta, amelyen Bajnai Gordon, korábbi baloldali miniszterelnök Gangperger Gyulával és a Városháza iránt érdeklődő befektetővel beszélget arról, hogy a városvezetés jutalékos rendszerben működve játssza ki az ingatlanokat a befektetők számára.

Mint arról lapunk is beszámolt: a Városháza eladásáról szóló egyeztetésen Bajnai Gordon is a fővárosban működő jutalékos rendszerről beszélt – derült ki az Anonymus által közzétett újabb hangfelvételből. A volt baloldali miniszterelnök egyértelműen tanácsokkal látta el a befektetőket. Immár nem is kérdés, hogy el akarták adni a Városházát, csak azt nem tudjuk, hogy a maffiamódszereknek köszönhetően kinek mennyi pénz járt volna az üzlet nyélbeütése után – írja a Mediaworks Hírcentruma.

A teljes cikk itt olvasható.

Borítókép: Bajnai Gordon volt miniszterelnök (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)