Kovács Béla túlélte az agyműtétet, most covidos

Jogilag még mindig nem tudjuk, Kovács Béla, a Jobbik volt európai parlamenti képviselője orosz kém-e vagy sem, ennek jogerős eldöntése a Kúriára hárul. Minderről szakmai körökben beszélgettek ma már inaktív nemzetbiztonsági tisztek a minap egy budai kávézóban. Egyikük felvetette nekem, miért nem kérdezem meg magát Kovácsot erről, a válaszom rövid volt: az elsőfokú ítélet óta nem találkoztam vele, beszélni sem tudtam vele, az üzeneteimre nem reagált. Ebben maradtunk, majd szerda este Messengeren hívott Kovács Béla. Lehet, nem véletlenül.

Oroszországból szeretettel

A volt pártjában csak KGBélaként emlegetett, az unió intézményei elleni kémkedés vádja alól első fokon felmentett, majd másodfokon kémkedés kísérletéért elítélt volt radikális politikus állítása szerint Moszkvából hívott. A Messenger-kapcsolat eleinte szakadozott, Kovács egyébként feltűnően rekedtes hangja hol eltűnt, hol visszajött. Végül tisztán lehetett hallani, hogy a november 15-ei, A Kúria dönti el, hogy Kovács Béla kém vagy sem című Magyar Nemzet cikkből idézett: „Úgy tudjuk, Kovács Béla feleségével együtt jelenleg is Oroszországban él. Még februárban kórházi kezelésen is átesett odakint egy klinikán, mivel szívproblémái voltak.” (A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú tárgyalásán nem is vett részt a vádlott.) A közbevetésre, hogy talán tévedtünk volna, a válasz annyi volt: „Ez nem ennyire egyszerű”. Kovács elmondta, már tavaly decemberben voltak egészségi problémái itthon, Magyarországon. Be is feküdt egy hétre kórházba, de azt mondták, „magát operálni kell”, és hogy a Covid-járvány miatt nem fogják tudni megműteni. Úgy pontosított, hogy nem a szívével van gond.

Köszönhetően az akkori politikai akaratnak, hogy takarítsanak el már végre a térképről, meg is lett hét év múlva a következménye.

Mint azt az operáló főorvossal kielemeztük, nekem több tucat mini agyvérzésem volt. Ebből az következett, hogy a fejem bal oldalán, a bal kamrában összegyűlt a vér, amit utána eltávolítottak… Nekem felvágták a fejemet…, agyműtétem volt…, amit nem tudtak otthon elvégezni – ismertette megromlott egészségi állapotát Kovács Béla. – Erről kellene tudniuk, mivel a tárgyaláson felolvasták a moszkvai orvos szakvéleményét, bár lehet, hogy csak a zárt ülésen, ahol a sajtó nem lehetett jelen – tette hozzá. Itt közbe kell vetni, hogy a Fővárosi Ítélőtáblán, a másodfokú tárgyaláson Szikinger István, Kovács védője orosz nyelvű orvosi igazolást mutatott be, mondván: védence számos betegséggel küszködik, és februárban egy orosz klinikára is befeküdt gyógykezelésre.

Sikeres agyműtét

Kovács Béla most azt mondta: nem titok, amit a zárójelentés tartalmaz, ő sem csinál belőle titkot, tudja, hogy a betegség egyébként magánügy, de mindattól függetlenül engedélyezi, hogy akit ez érdekel, tájékozódhasson.

– Összefoglalva, több agyvérzésből összejött, hogy felvágják a fejemet…, csökkentették a belső nyomást, illetve kiszívtak onnan két és fél deci alvadt vért. Márpedig két és fél deci alvadt vér még egy agyvérzésből is piszok sok. Mivel otthon a Covid miatt nem lehetett agyműtétet végrehajtani, körbenéztem, hol lehet, végül az Egyesült Államok és Oroszország maradt, mint szóba jöhető helyszínek. Gondolom, nem meglepő, hogy én Oroszországot választottam. Moszkvában másfél napos vizsgálat után úgy döntöttek, sürgősen műteni kell, mivel kezdett a jobb oldalam lebénulni. A műtét – hála a jó Istennek – jól sikerült. Gratulált nekem mind az intézményt vezető professzor, mind a műtétet vezető főorvos, de mondtam, nem nekem kell gratulálni, nektek kell gratulálni, hiszen ti csináltátok, én csak feküdtem ott, vártam, hogy vagy túlélem, vagy nem – részletezte Kovács a moszkvai beavatkozást. Hozzátette: annyira jól sikerült a műtét, hogy több mindenre emlékszik, mint korábban. Arról is beszélt, hogy amikor az ítélőtábla június 23-án meghozta a döntését, akkor volt felülvizsgálaton a moszkvai klinikán, azért nem vett részt a tárgyaláson. – Az új MRT-felvételből látszott, teljesen tiszta a koponyatér. Most pedig olyasmire is emlékszem, amire nem is kellene – fűzte hozzá sejtelmesen, majd visszatért a mini agyvérzések okaira.

Megfogalmazása szerint az elmúlt hét év, az ügyészség, a bírósági tárgyalások, az ítéletek, a hatalmas médianyomás mind előidézője volt a betegségének.

Kovács szerint nem csoda, hogy ez történt vele, mindenkivel ez szokott történni, aki ebbe a helyzetbe kerül, egyetlen szerencséje, hogy ő túlélte. – A fejem olyan, mintha kicserélték volna, az előzőt kicsavarták és a helyére raktak egy másikat. Valami fantasztikusan jól működik az agyam – szögezte le sokadszorra.

A volt jobbikos politikus azt is leszögezte: politikával nem szeretne többet foglalkozni. – Nem megyek vissza a politikai életbe. Bár volt ilyen kérdés az elsőfokú tárgyalás végén valamelyik újságírótól. Akkor is azt mondtam, tartom magam ehhez – váltott hirtelen témát.

Egyedül, covidosan

– Jelenleg is Oroszországban tartózkodom. A feleségem azonban nincs velem, és ez most egy meglepő mondat lehet tőlem, otthon van Pilisszentkereszten a két kutyával és a két macskával. Nem élünk itt együtt Oroszországban, pontosabban Moszkvában – közölte kérdés nélkül, majd arra a felvetésre, hogy mikor jön haza, csak annyit válaszolt: hamarosan.

– Holnap 10 óra 45 percre lett volna repülőjegyem, de közbejött a Covid. Attól függetlenül, hogy megkaptam már a harmadik oltást is, mégiscsak elkaptam a koronavírust. Ma a főorvosnő azt mondta: örüljön neki, mert ilyenkor ez három-öt nap alatt lefut, utána viszont biztos lehet abban, hogy még egyszer nem fogja elkapni. Mindhárom vakcina orosz volt. Az utolsó két héttel ezelőtt. Az ismétlő oltás egy évre szól. Megvan minden igazolásom, QR-kódos, az oroszok nagyon profin csinálják a védekezést, az adminisztrációt, és működik is – avatott be az orosz járványkezelés rejtelmeibe.

Kovács Béla arra a kérdésre, hogy ha a Covidon túljut, hazajön-e, azt mondta: – Pénteken visszamegyek kontrollra, és hétfőn már megyek is haza.

Amikor azt firtattuk, hogy továbbra is azt vallja, hogy nem kém, holott első fokon a bíró kimondta, hogy kiképezték, Kovács Béla kissé megemelte a hangját:

Kiképezte az anyja akármicsodáját! Soha az életben nem képezett engem senki ki, sem az egyetemen, sem pedig utána! Én ilyen kémtanfolyamokra, megmondom őszintén, soha nem jártam, ahol ki szokták őket képezni

– hárított határozottan. A közbevetésre, hogy az ítélőtábla azt mondta ki, hogy Kovács Béla elkövette a kémkedés kísérletét, a volt politikus a háziorvosa hasonlatát idézte. – Ez olyan, mint amikor reggel felébred a beteg, van egy normális életingere, el kellene mennie a mellékhelyiségbe, csak közben meglát valamit és elfelejti, és továbbmegy, csinál valami mást. Magyarul elfelejtette azt, hogy könnyíteni akart magán – vont párhuzamot.