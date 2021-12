Szertefoszlatja az összefogásba vetett hitet a baloldal Kaposváron

Folytatódik a baloldali belháború Kaposváron. Az adok-kapok legújabb fordulójában a 2019-es önkormányzati választás előtt, a somogyi megyeszékhelyen a baloldali pártok ernyőszervezeteként létrehozott Kaposváriakért Egyesület egykori elnöke, jelenlegi végelszámolója, Fejes István vádolta meg lopással Bereczki Dávidot, momentumos exharcostársát – az ügyről a Kaposvármost.hu közölt részleteket. Az internetes portál arról írt, hogy Fejes verziója szerint Bereczki szerzett egy fotót a 2019-es kampányban, amely felkerült a balliberálisok plakátjára.

Bereczki a Kaposvármost.hu oldalnak elismerte a „malőrt”, a felelősségét ugyanakkor elhárította. A portál megkeresésére elmondta: a kampány irányítóinak lett volna a feladatuk ellenőrizni a fénykép felhasználásának jogszerűségét.

Fejes nemcsak a fotóügy miatt támadja Bereczkit, hanem azért is, mert állítása szerint szintén a 2019-es önkormányzati választási kampányban helyette fizetett be anyagi hozzájárulást, „beugrót” a közösbe, amit a momentumos politikus azóta sem adott meg. A Kaposvármost.hu e vádakkal kapcsolatban is faggatta Bereczkit, a Momentum önkormányzati képviselője viszont határozottan tagadta, hogy tartozna Fejesnek. Bereczki szerint a pár tízezer forintnyi adomány nem volt kötelező.