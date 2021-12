Márki-Zay világossá tette: nem fogadja el, ha a Fidesz nyer jövőre

Hazugság lenne azt mondani, hogy csak azért, mert mi Magyarország ezeréves történetének legkorruptabb kormányát le akarjuk váltani közösen, ettől már mindenben egyetértünk. Szó sincs erről. Én büszkén vállalom, hogy nem értünk egyet egy csomó dologban – jelentette ki az Indexnek adott interjúban a baloldali hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter nem tart attól sem, hogy Gyurcsány Ferenc meg akarná puccsolni, mondván: már elásták a DK-val a csatabárdot. – Gyurcsány Ferenc világossá tette, hogy természetesen szó sincs arról, hogy a DK ne venné tudomásul az előválasztás eredményét, és ne szavazna meg engem a miniszterelnöknek. Érezte ő is a felzúdulást, ezért a leghatározottabban kijelentette, hogy szó sincs arról, hogy a megpuccsolásomon törné a fejét – nyomatékosította a Márki-Zay.

Hódmezővásárhely polgármestere emellett biztos abban, hogy ha az ellenzék győz, akkor Lázár Jánost is meg fogja verni helyiben, de már az is borítékolható, hogy az országos választási vereség esetén nem fogja elfogadni az eredményeket. – Azt elfogadom, hogy ebben az országban nagyon sok Fideszre szavazó ember van, de azt nem fogadom el, hogy itt lehet lopni, karaktergyilkolni, hogy ukrán szavazókat hoznak be tömegével. Hogyan lehetne ezt elfogadni? Nyilvánvalóan tisztességes ember nem fogja elfogadni a sorozatos választási csalásokat, a hazug, lejárató kampányt. Hogyan fogadnék el bármilyen választási eredményt legitimnek ilyen feltételek között? – hangoztatta a miniszterelnök-jelölt, majd hozzátette: ő mindig az erőszakmentességre helyezte a hangsúlyt, ezért nekik erőszaktól mentesen kell radikálisnak lennünk a bűnnel szemben.

Az interjúból végül az is kiderült, hogy Orbán Viktor kihívójaként Márki-Zaynak alig marad ideje a polgármesteri teendőit ellátni, de a heti negyven óráját azért le szokta dolgozni. Nagy könnyebbséget jelent azonban neki, hogy három alpolgármester segíti a munkáját, akik főállásban dolgoznak a városért, így nagyon sok terhet levesznek a válláról.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)