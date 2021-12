Minden agytekervényt megmozgat a MaTech verseny

– Elsősorban a komplex gondolkodásra való nevelés a cél, azt szeretnénk ezzel a versennyel is elérni, hogy a diákok megtanuljanak bánni a rendelkezésükre álló okoseszközökkel, legyenek képesek csapatban dolgozni egy-egy probléma megoldásán – reagált Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke a Mediaworks Hírcentrumának érdeklődésére. Hangsúlyozta, hogy nem matematikai feladatmegoldó versenyről van szó, ahogy korábban sem, hanem olyan problémák, feladatok kidolgozásáról, amikhez segítségül lehet hívni a digitalizáció eredményeit mind az online tér, mind pedig a felhasznált eszközök szempontjából. – Ahhoz, hogy jól működjön a csapat a versenyben, nemcsak matematikai tudásra, logikai készségekre, kognitív képességekre van szükség, hanem arra is, hogy tudjanak a diákok stratégiát alkotni, tervezzenek, gondolkozzanak előre is. A sikerhez szükség van jó kommunikációs készségre is, a verseny ebben is újdonságot jelent, ugyanis nemcsak meg kell oldani komplex problémákat, de azokat be is kell tudni mutatni – fejtette ki az elnök asszony. Megjegyezte azt is, hogy olyan kompetenciákat vizsgál és egyben fejleszt is a MaTech verseny, amelyek ma a munkaerőpiac szempontjából igencsak fontos és hasznos készségek, képességek.

Hajnal Gabriella kitért arra is, az egyik cél az volt, hogy a matematika szépségét megmutassák minél szélesebb körben, ezt azonban csak úgy lehet megtenni, ha izgalmas, kutatásra, gondolkodásra ösztönző feladatokat kapnak, amelyekbe be lehet csempészni a humort, a kommunikációt, új lehetőségek megismerését és a digitális eszközök használatát. – Sok visszajelzést kaptunk korábban csapatoktól, hogy küldjünk még hasonló feladatokat, mert nagyon élvezték a megoldást, a döntőbe jutottak, pedig túlzás nélkül állíthatom, hogy mindannyian hatalmas élményként élték meg – idézte fel az elmúlt versenyek tapasztalatait.

Arról, hogy idén milyen újdonságra számíthatnak a versenyzők, az elnök annyit mondott: egyelőre a konkrét feladatokról nem nyilatkozhat, de annyit elárult, hogy most is minden agytekervényt megmozgatnak már az online fordulókban is, továbbá egyéb, ötletes audiovizuális produktumokat is várnak majd a csapatoktól. – Érdemes megnézni az egyik legnépszerűbb közösségi videómegosztó portálon a korábbi versenyek döntőit is, amiket élőben közvetítettünk, illetve a www.matechversenyek.hu oldalon – ahol jelentkezni lehet – a kedvcsináló videót is – javasolta Hajnal Gabriella.

A Dunaújvárosi Egyetem rektorhelyettese a Mediaworks Hírcentrumának elmondta, a MaTech verseny szervezésekor az egyik kiemelt célkitűzésük az volt, hogy minél hatékonyabban támogassák a csapatmunkát. A csoportokban végzett feladatok ugyanis fejlesztik a tanulók szociális kompetenciáit, együttműködését, de önállóságát is egyben, és hatékonyan felkészíti őket valós problémák megoldására. – A kreatív csapatmunkát többféle eszközzel is támogatjuk, úgymint közös, kreatív feladatok kidolgozásával, érdekes tartalmú, kreatív kisfilmek készítésével, matematikai feladványok ábrázolásával rendhagyó módon, például a csapattagok megjelenésével, előzetes feladatok, egymásra épülő részeredmények felhasználásával, illetve a döntőben közös feladatmegoldásokkal – részletezte a rektorhelyettes. Azt is fontosnak nevezte, hogy a MaTech verseny központi eleme az infokommunikációs technológia és a digitális eszközök használata. A jövőben a digitális kompetenciák egyre inkább felértékelődnek, így a mostani generációk sikeressége is többek között abban rejlik, hogyan tudnak tájékozódni és hogyan tudják kihasználni a digitális világ nyújtotta lehetőségeket. A MaTech verseny során sokféle formában biztosítunk lehetőséget a versenyző csapatok, diákok számára az IKT eszközök és a digitális tudásuk használatára. Ilyen a weben elérhető funkciók alkalmazása: képkeresés, kifejezések, dalrészletek, speciális tartalmak keresése, földrajzi keresések, digitális tartalmak beolvasása, QR kód használata, online matematikai alkalmazások használata – például Wolfram Alpha, GeoGebra –, és a döntőben speciális digitális eszközpark gyakorlati alkalmazása.

A kreatív problémamegoldó gondolkodást középpontba helyező verseny kapcsán kiemelte, hogy szemben a hagyományos, hangsúlyosan tárgyi tudást felmérő vetélkedőkkel, a MaTech esetében elsősorban nem a szakmai felkészítés a pedagógusok feladata, hanem sokkal inkább a csapatok mentorálása a tanulási folyamat során. A tanárok a szakértelmüket nem a tudás elemeinek átadására használják, hanem arra, hogy támogassák és bátorítsák a diákokat a problémamegoldás folyamatában. Kulcsszerepük van abban, hogy támogassák a diákokat az önálló tanulásban, illetve neveljék és rávezessék őket az önirányításra a tanulási folyamatban.

A mostani, immár negyedik alkalommal meghirdetett MaTech verseny döntőjét úgy kívánják szervezni, hogy a második online forduló alapján a hat legjobb eredményt elérő, emelt szintű matematikaoktatásban részt vevő csapat és további hat, normál tanterv szerinti matematikaoktatásban részt vevő csapat jut majd be az országos döntőbe.