Niedermüllerék a kilakoltatásról: Fidesz!

A jobboldali elfogultsággal aligha vádolható egyesület beszámolója szerint a VII. kerület egy oltóponton dolgozó bérlőjét lakoltatná ki önkormányzati bérlakásából a járvány idején. Az üggyel kapcsolatban lapunk is megkereste Niedermüller Pétert, aki pár nap elteltével kommunikációs vezetőjén keresztül küldte meg számunkra annak a válaszlevélnek a kivonatát, amelyet állítása szerint az Utcajogász Egyesület is megkapott tőle. A dokumentum szerint a szóban forgó bérlő nem egészségügyi dolgozó, a kórházi oltóponton „csak” biztonsági őrként dolgozik, és egyébként is az előző fideszes önkormányzat mondta fel a bérleti szerződését még 2019 januárjában.

Levelében Niedermüller végig az »előző önkormányzat vagyonkezelőjéről« beszél, a leírtakból viszont arra lehet következtetni, hogy a peres eljárást már két évvel ezelőtti hatalomra kerülésük után kezdeményezte az önkormányzati cég.

A DK-s kerületvezető megemlíti azt is, hogy a bérlő már több mint 292 ezer forinttal tartozik a kerületnek.

Niedermüllerék szerint egyébként a per, amit az önkormányzat indított a férfi ellen, 2022. február 13-ig szünetel, így addig elméletileg nem lakoltatják ki a kórházi dolgozót. Azt írták: „A feleknek eddig az időpontig lehetőségük van az egyezségről tárgyalni és a hátralék megfizetésének módjáról megállapodni. Amennyiben ez megtörténik, a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság dönthet a lakáshasználat rendezése ügyében.”

Azt is ígérték: a jövőben arra fognak törekedni, hogy határozott idejű szerződést kössenek az önkormányzati lakásokat bérlőkkel, szerintük így „a korábbi években indított nagyszámú peres – de még le nem zárt – ügyek száma is csökkenne, és ezeket a családokat nem fenyegetné tovább a kilakoltatás veszélye”. Indoklásuk szerint van olyan bérlő, aki önhibáján kívül válik jogcím nélküli lakáshasználóvá. Az önkormányzat azt várja a lépésétől, hogy ezzel sok család ügye rendezetté válhat. Az új rendszer szerint első körben mindenkivel csak egy évre kötnének szerződést, majd ezután lehetne határozott, ötéves időtartamra hosszabbítani.

Borítókép: Niedermüller Péter szerint a perszünet végéig elméletileg nem lakoltatják ki a kórházi dolgozót (Fotó: Balogh Zoltán)