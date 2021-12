Saját halottjának tekinti Kóbor Jánost az Emmi

A magyar beat és rock úttörőjeként nem csupán Magyarországon, hanem nemzetközileg is sikerült maradandót alkotniuk, többek között a Scorpions is volt előzenekaruk Németországban. A zenekar életéről és sikereiről két film is készült, Ezek a fiatalok, valamint az Extázis héttől tízig címmel – írta közleményében az Emmi.

Kóbor János énekesként és hangmérnökként is részt vett az Omega életében, de dolgozott zenei rendezőként és producerként is. Pályafutása során számos alkalommal díjazták munkásságát, 1987-ben Liszt Ferenc-díjat, 2013-ban Kossuth-díjat kapott az Omega tagjaként.

Kóbor Jánost az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti.

Borítókép: Kóbor János (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)