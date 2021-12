Több mint 64 milliárdot fordított a kormány a budai egészségügy fejlesztésére

– Magyarország nem hátra, hanem előre megy! Ez így van Buda életében is. Míg az elmúlt napokban több korrupciógyanús-ügy került napvilágra a választókerületet érintően a baloldalról, addig a kormány több mint 5 milliárd forintot biztosít a Szent János Kórház Kútvölgyi Tömb toronyépületének belső felújítására

– mondta Gór Csaba sajtótájékoztatóján. A Fidesz–KDNP II. kerületi frakcióvezetője elmondta, a külső homlokzat fejlesztésére korábban megítélt 11 milliárd forint mellé tehát újabb jelentős forrás érkezik a Szent János Kórháznak, amelynek felújításával Budapest 4. centrumkórháza születik meg. – Mindezzel párhuzamosan a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé újabb jó hírünk van az időseknek. A teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány jövő februárban. Tavaly áprilisban döntött úgy a Fidesz–KDNP-kormány, hogy a járvány miatti családokat és a gazdaságot segítő mentőcsomag részeként az időseket is támogatni szeretné, és visszaépíti a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat – tette hozzá a politikus.

Megújuló egészségügy Budán

– Szintén az időseket és egyben minden korosztályt segíti a választókerületben, hogy több mint 64 milliárd forintos fejlesztést valósított meg a kormány 2014 óta a budai régió egészségügyi ellátására.

Számos egészségügyi intézmény újul meg Budán, többek között a Budai Irgalmasrendi Kórház, a Szent Ferenc Kórház, a Szent Margit Kórház, illetve a rendelőintézet is.

Mindezzel párhuzamosan oktatóközpontként és nővérszállóként újul meg a Budagyöngye Kórház. A fecskelakásokkal kiegészített nővérszálló építése és az épület felújítása már a jövő évben megkezdődhet – mondta Gór Csaba.

Hozzátette: a II. kerületben 27 év után idén vehettek birtokba új iskolaépületet a gyerekek és a pedagógusok a Völgy utcában. Örömtelinek mondta azt is, hogy a városrészben növekszik a gyerekszám, és egyre többen jelentkeznek a – sikeres oktatási programmal rendelkező – Gyermekek Háza iskolába is. Gór Csaba a II. kerületet az elmúlt években érintő jelentős fejlesztések között említette a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium felújítását, a Milllenáris kibővítését.

Szerinte ebbe a folyamatba illeszkedik az is, hogy gyermekes családok, a nyugdíjasok mellett a kormány a fiatalokat is célzottan segíti a járvány alatt. – Januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak, ezzel havi több tízezer forinttal emelkedik a keresetük. A fiatalok adócsökkentését is a gazdasági növekedés teszi lehetővé. Jó, ha felidézzük, mit üzent a fiataloknak a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc, amikor kormányon volt. Szó szerint azt mondta: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni” – idézte fel a politikus.

Sok családot érint az adóvisszatérítés

Budapest 4. választókerületének fideszes elnöke hangsúlyozta, januártól 200 ezer forintra nő a minimálbér és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. – A minimálbér így magasabb lesz a Gyurcsány-féle baloldal által fizetett 2010-es átlagbérnél.

A családi adóvisszatérítés pedig csaknem 2 millió szülőt érint, köztük több tízezer II. és III. kerületit is, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent

– emlékeztetett. Gór Csaba elmondta, hogy a magyar gazdasági növekedés mára az egyik leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a befizetett szja-t. – Ellentétben a baloldallal, mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 2009-es gazdasági világválságkor tették –tette hozzá.