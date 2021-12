Újabb oltási akcióhetet indított a kormány csütörtöktől szombatig

A beoltottak száma 6 200 040 fő, közülük 5 914 603 fő már a második oltását is megkapta, 3 043 950 pedig már a harmadik oltást is felvették – számolt be róla a koronavírus kormányzati portál, hozzátéve:

5298 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 213 318 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 144 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 376 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 016 089 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 159 853 főre csökkent. 6109 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 542-en vannak lélegeztetőgépen.

Ma újabb Oltási akció kezdődik, ismét időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást csütörtök és péntek délután, valamint szombaton a kórházi oltópontokon.

Szerdától megkezdődött az 5-11 éves gyermekek oltása is, a szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap.