A baloldal tömeges kórházbezárásokra készül + videó

90-100 kórház nagyon biztonsággal, magas szakmai színvonalon az országot el tudja látni – mondta László Imre.

A kórházbezárásokról a közelmúltban is beszéltek a baloldalon. A már említett Komáromi Zoltán például azt a tervet vázolta fel, hogy10-15 egészségügyi centrumot hoznának létre országszerte és megszüntetnék azokat a szülészeteket, ahol évente kevesebb mint 500 csecsemő jön világra.

Márki-Zay Péter, a baloldal jelöltje nemrég kijelentette, hogy a szüléshez nem kell orvos.

Márki-Zay Péter egyébként képtelen állításokkal próbálja népszerűsíteni a baloldal egészségügyi programját.

Ha kell, akkor fűszoknyás lányok mojitót szolgálnak föl, hogyha ezt valakinek fedezi a biztosítása vagy a pénztárcája – próbálta felvázolni a fizetős egészségügy előnyeit Márki-Zay Péter.

De olyan ötlet is elhangzott, miszerint ha valaki külföldön jobb ellátást kaphat, akkor az egészségbiztosításnak ezt fizetnie kéne, példaként pedig az indiai szemműtéteket említette. A baloldali jelölt többek között arról is beszélt, hogy a korábban a Fidesz által kikényszerített népszavazással eltörölt vizitdíjat és a kórházi napidíjat is visszahozná.

Borítókép: László Imre, a Demokratikus Koalíció képviselője interpellál az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. szeptember 17-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)