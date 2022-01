A határvédelemben is számíthatunk a polgárőrökre

A polgárőrség egyedüli civil szervezetként részt vesz a határvédelemben is, több mint kétezer tagjuk lát el határvédelmi szolgálatot: 6380 migráns elfogásában vettek részt, és több mint 2600 esetben adtak információt illegális migránsról a rendvédelmi szerveknek – közölte a hétvégén Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szögezte le korábban: a jelenleginél szélesebb körben – intézményesített formában – tervezik bevonni a védekezésbe a polgárőrséget is. Ennek tart az előkészítése – közölte a szakember.

A polgárőrség egyfajta modern hazafiságot jelent a mai Magyarországon – mondta egyebek mellett Nyitrai Zsolt az MTI-nek, miután a múlt héten évindító értekezletet tartottak az Országos Polgárőr Szövetséggel (OPSZ). A politikus a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében, a miniszterelnök főtanácsadójaként vett részt az egyeztetésen, amelyről a közösségi oldalán megosztott egy videót is. Ebben ismertette: Magyarországon 65 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, munkájukat a kormány anyagilag és erkölcsileg is megbecsüli. 2010-hez képest csaknem duplájára nőtt az OPSZ költségvetési támogatása, és megköszönte, hogy idén is számíthatnak a polgárőrök önkéntes munkájára.

A videóban Túrós András, az OPSZ elnöke kijelentette: Magyarország valamennyi polgára számíthat 2022-ben is a polgárőrségre; a 65 ezer polgárőr készen áll arra, hogy továbbra is védje a falvak, a települések, a városok biztonságát. Ott leszünk a határvédelemben és ott leszünk a közterületeken is – erősítette meg lapunknak is az elnök.

Az OPSZ a minap hagyta jóvá első féléves munkatervét, amiben kiemelten szerepel a határvédelem. „A déli határainkon megerősödő migráció okozta kihívások miatt folyamatos a Határvédelmi Polgárőr Tagozathoz tartozó egyesületek technikai fejlesztése, és intenzívebbé válik a vendég polgárőrszolgálat” – fogalmazták meg a Magyar Nemzet értesülései szerint a munkatervben.

Úgy tudjuk, a polgárőrök határőrizetbe való intézményesített bevonása előkészítő munkálatainak egyik lényeges eleme az ehhez szükséges anyagi háttér biztosítása. A szabadidejükből, önkéntesen és térítésmentesen a déli határaink védelmére szolgálatra jelentkező polgárőröket ugyanis étkeztetni is kell, valamint lakhatási lehetőséget is kell biztosítani számukra, hiszen lakhelyüktől távol szolgálnak akár két-három napig, hétvégenként is.

Nyitrai Zsolt egyébként arról is beszámolt, hogy egyre több fiatal csatlakozik a polgárőrséghez. A polgárőrök tavaly több mint kilencmillió szolgálati órát teljesítettek, ez évi 160 szolgálati órát jelent személyenként. Nekik is köszönhetően harmadára esett vissza az elmúlt tíz évben a Magyarországon elkövetett bűncselekmények száma. A polgárőrök szoros együttműködésben dolgoznak a rendőrséggel, egyre több közös járőrözést hajtanak végre. Biztos jogszabályi háttért jelent az is, hogy kormányzati javaslatra az Országgyűlés köztestületté minősítette a szervezetet. A tavaly harmincéves szervezettel a kormánynak stratégiai együttműködése van, a Belügyminisztériumon keresztül 2010-hez képest duplájára növelték az OPSZ költségvetési támogatását annak érdekében, hogy kiszámítható és biztonságos működést biztosítsanak számukra.

Az illegális migráció elleni hatékonyabb fellépés érdekében az Agrárminisztérium mintegy 170 millió forintot juttat a déli határaink mentén lévő kilenc, migránsok által leginkább veszélyeztetett településnek a fegyveres mezőőrszolgálat megerősítésére. Mórahalom 74,9 millió, Röszke 12,7 millió, Ásotthalom 25,4 millió, Zákányszék 6,3 millió, Ruzsa-Öttömös 12,7 millió, Kelebia 6,3 millió, Tompa 12,7 millió , Bácsalmás 12,7 millió, Domaszék 6,3 millió forintot kap a mezei őrszolgálat fejlesztésére.

Mint ismeretes, a magát emberi jogvédő szervezetnek nevező TASZ a minap jelentette fel az ásotthalmi mezőőröket, mondván: fegyveresen kutatnak az illegális migránsok után. A mezőőrök jogosultak a fegyveres szolgálatra, hogy megvédjék településük földjeit, erdeit, a minisztériumi támogatásban pedig kiemelték: az érintett települések földjeit, erdeit is veszélyeztetik a migránsok.

Borítókép: a röszkei határ (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)