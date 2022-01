Deák Dániel: Már régen lerombolódott Márki-Zay civil jelölti mítosza

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt politikai ellenfeleire és jobboldali szavazókra tett minősítő jelzőit, kijelentéseit úgy összegezte: azok nem vallanak sem keresztény emberre, sem egy magát nemzetinek, jobboldalinak valló politikusra. A választók ilyen módon történő gyalázása egyértelműen nem illik abba képbe, amit fel akar építeni magáról. Az elemző párhuzamot vont azzal, amit Karácsony Gergely főpolgármesternél látni lehetett, ő is sok hazugságot állított magáról, a nyelvtudásáról, arról, milyen hatással volt rá vidéki származása. Ezek mind megdőltek, és össze is omlott a támogatottsága – mutatott rá Deák Dániel, hozzátéve: hasonló a helyzet Márki-Zay Péternél is.

A vezető elemző kiemelte: az, hogy Márki-Zay Péter a választókat ilyen visszatérő módon támadja, gyalázza, azt mutatja, a képviseleti demokrácia alapvetéseit sem tartja tiszteletben.

Azzal védekezik, hogy ezek csak kicsúsznak a száján, de ez egyáltalán nincs így, a fogyatékos jelző visszatérő elem a szövegeiben

– mondta Deák Dániel.

Kitért arra is: Márki-Zay Péter Messiás-tudatos, különféle vallási szektáknál megszokott szlogeneket kezdett el hangoztatni a különféle rendezvényeken. Ezt az elemző azon belső felmérések eredményének tudta be, amelyek valószínűleg azt mutatják, hogy a jelölt megítélése és a baloldal támogatottsága hónapról hónapra csökken. Erre a megállapításra jutnak az ellenzékhez közel álló közvélemény-kutatók is. Deák Dániel szerint Gyurcsány Ferenc és a baloldal is elégedetlenek vele, ezért menekült ebbe a kommunikációba.

A hirado.hu cikke teljes terjedelmében, a Kossuth rádióban elhangzott beszélgetés hanganyagával együtt, IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Márki-Zay Péter és Tóth József a XIII. kerület baloldali polgármestere. (Forrás: Facebook/markizaypeter)